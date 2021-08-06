Corsair заявила, что модуля памяти DDR5 потребуются мощные системы охлаждения

Многие ведущие производители модулей памяти для игровых систем, такие как Corsair, уже сообщили, что ОЗУ нового стандарта DDR5 сможет работать на эффективной частоте вплоть до 12 600 МГц. Такие показатели скорости в значительной мере будут обеспечиваться котроллерами питания (PMIC) и модулями регулирования напряжения (VRM), что потребует использования очень качественной системы охлаждения, говорит Corsair.

Источник изображения: Corsair

«Рабочая температура модулей DDR5 может быть значительно выше, чем у модулей DDR4, поскольку система регулирования питания была перенесена с материнских плат на сами планки памяти. В результате они могут создавать больше тепла», — прокомментировал Джордж Маркис (George Makris) рекламный директор Corsair.

В течение многих лет считалось, что наличие системы охлаждения на модулях оперативной памяти стандартов DDR3 и DDR4 не является обязательным, даже в тех случаях, когда речь идёт об ОЗУ для энтузиастов. С появлением стандарта DDR5 всё может измениться, поскольку модули памяти в этом случае стали сложнее. Та же Corsair отметила, что уже ведёт разработку систем охлаждения для новой оперативной памяти.

Стандартом для работы DDR5 является напряжение 1,1 В. Однако использование в составе модулей DDR5 контроллеров PMIC и VRM позволит производителям модулей памяти создавать более производительные решения. Например, компания ADATA недавно сообщила, что будет выпускать в том числе и модули памяти DDR5, работающие с напряжением 1.6 В. На данный момент остаётся только гадать, как такую сигнальную нагрузку выдержат контроллеры памяти центральных процессоров, построенные в соответствии со стандартами технологических процессов 5 и 7 нм, ведь она возрастёт на 45 % по сравнению с нагрузкой, создаваемой памятью с напряжением 1,1 В. Сами контроллеры PMIC и VRM тоже нуждаются в охлаждении. В итоге, для DDR5 потребуется использование более мощного охлаждения, чем для DDR4.

К слову, у Corsair имеется большой опыт в разработке эффективных систем охлаждения. Например, в составе её ОЗУ серии Dominator применяются радиаторы, которые охлаждают не только чипы DRAM, но также и печатную плату модуля памяти.



