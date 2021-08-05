Все видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в Steam

Согласно свежему ежемесячному отчёту Steam Hardware Survey об оборудовании и программном обеспечении пользователей платформы Steam, компания NVIDIA продала больше видеокарт GeForce RTX 3090, чем AMD всех моделей Radeon RX 6000 вместе взятые. При этом нужно учитывать, что речь идёт о наименее популярной видеокарте на архитектуре Ampere.

Все видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в Steam

Источник изображения: AMD

В общую статистику Steam в категории «Видеокарты» ни одна из моделей серии Radeon RX 6000 не попала. В ней отображаются только те видеокарты, чья доля на платформе составляет не менее 0,15 % от общей. Однако статистика популярности видеокарт на архитектуре RDNA 2 была обнаружена в категории «Системы с DX10/11/12». К слову, согласно этому отчёту, около половины пользователей Steam по-прежнему используют графические ускорители, не поддерживающие DirectX10 и более новые API.

По данным платформы, общее количество пользователей Steam с видеокартами Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT гораздо меньше, чем владельцев GeForce RTX 3090. И это с учётом того, что данная модель из-за своей цены является наименее популярным предложением NVIDIA среди геймеров.

Более свежие модели GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti в статистике пока не появились, как и недавно поступившая в продажу Radeon RX 6600 XT. Обычно новым видеокартам требуется несколько месяцев для того, чтобы их доля среди пользователей Steam преодолела порог, позволяющий попасть им в общую статистику. С этим учётом общая доля видеокарт NVIDIA в ближайшее время на платформе может увеличиться ещё сильнее, если, конечно, AMD не сможет увеличить поставки своих видеокарт.

Все видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в Steam

Источник изображения: Tom\'s Hardware

Предпосылки к последнему имеются. Ещё в марте соотношение видеокарт GeForce RTX 30-й серии и Radeon RX 6000 на платформе составляло 20 к 1 в пользу NVIDIA. Поступление в продажу Radeon RX 6700 XT — наиболее популярной видеокарты на архитектуре RDNA 2 — позволило AMD в июне и июле сократить преимущество NVIDIA до соотношения 11 к 1.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Старые модели Amazon Kindle с декабря лишатся доступа в интернетСтарые модели Amazon Kindle с декабря лишатся доступа в интернет
Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 ВтSapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт
Samsung рассказала о работе над первыми в мире 200-слойными чипами NANDSamsung рассказала о работе над первыми в мире 200-слойными чипами NAND
Kioxia выпустит твердотельные накопители Exceria Pro и Exceria G2 формата М.2Kioxia выпустит твердотельные накопители Exceria Pro и Exceria G2 формата М.2
Intel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станцийIntel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станций
Блок рекламы


Похожие новости
Palit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительностиPalit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительности
PowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и HellhoundPowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и Hellhound
Palit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 ммPalit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 мм
Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тестеRadeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте
MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнингаMSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга
Lenovo готовит игровой ноутбук с AMD Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600MLenovo готовит игровой ноутбук с AMD Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600M
ASUS выпустит обновлённый ZenBook 15 с экраном 4K OLED, процессорами Ryzen 5000H и графикой GeForce RTX 3050 TiASUS выпустит обновлённый ZenBook 15 с экраном 4K OLED, процессорами Ryzen 5000H и графикой GeForce RTX 3050 Ti
Референсная Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled с СЖО не появится в свободной продажеРеференсная Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled с СЖО не появится в свободной продаже
Первые игровые тесты дискретной видеокарты Intel Iris Xe (DG1) — почти 30 FPS в Cyberpunk 2077Первые игровые тесты дискретной видеокарты Intel Iris Xe (DG1) — почти 30 FPS в Cyberpunk 2077
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD у перекупщиков начали снижаться, но очень медленноЦены на видеокарты NVIDIA и AMD у перекупщиков начали снижаться, но очень медленно
Последние новости
Подгружаем последние новости