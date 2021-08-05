Все видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в Steam

Согласно свежему ежемесячному отчёту Steam Hardware Survey об оборудовании и программном обеспечении пользователей платформы Steam, компания NVIDIA продала больше видеокарт GeForce RTX 3090, чем AMD всех моделей Radeon RX 6000 вместе взятые. При этом нужно учитывать, что речь идёт о наименее популярной видеокарте на архитектуре Ampere.

Источник изображения: AMD

В общую статистику Steam в категории «Видеокарты» ни одна из моделей серии Radeon RX 6000 не попала. В ней отображаются только те видеокарты, чья доля на платформе составляет не менее 0,15 % от общей. Однако статистика популярности видеокарт на архитектуре RDNA 2 была обнаружена в категории «Системы с DX10/11/12». К слову, согласно этому отчёту, около половины пользователей Steam по-прежнему используют графические ускорители, не поддерживающие DirectX10 и более новые API.

По данным платформы, общее количество пользователей Steam с видеокартами Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT гораздо меньше, чем владельцев GeForce RTX 3090. И это с учётом того, что данная модель из-за своей цены является наименее популярным предложением NVIDIA среди геймеров.

Более свежие модели GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti в статистике пока не появились, как и недавно поступившая в продажу Radeon RX 6600 XT. Обычно новым видеокартам требуется несколько месяцев для того, чтобы их доля среди пользователей Steam преодолела порог, позволяющий попасть им в общую статистику. С этим учётом общая доля видеокарт NVIDIA в ближайшее время на платформе может увеличиться ещё сильнее, если, конечно, AMD не сможет увеличить поставки своих видеокарт.

Источник изображения: Tom\'s Hardware

Предпосылки к последнему имеются. Ещё в марте соотношение видеокарт GeForce RTX 30-й серии и Radeon RX 6000 на платформе составляло 20 к 1 в пользу NVIDIA. Поступление в продажу Radeon RX 6700 XT — наиболее популярной видеокарты на архитектуре RDNA 2 — позволило AMD в июне и июле сократить преимущество NVIDIA до соотношения 11 к 1.



