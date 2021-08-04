Дефицит чипов может угрожать нацбезопасности. Страны начинают выпуск собственных микросхем

Глобальная нехватка полупроводниковых чипов заставляет все больше стран налаживать выпуск собственных микросхем, ведь «это вопрос национальной безопасности», рассказал аналитик агентства Moody's CNBC.

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Чипы памяти — ключевой компонент целого ряда продуктов. Их можно найти в смартфонах, игровых консолях, домашних приборах и даже автомобилях.

Тимоти Уй, помощник директора Moody's Analytics, считает, что главная проблема — это то, что предложение чипов меняется очень медленно, а спрос на них стремительно растет.

«Правительства тоже заинтересованы в этой области, потому что они воспринимают ее как вопрос национальной безопасности», — добавляет он.

Чипы распространены везде — без них многие продукты не будут работать. Производители авто уже почувствовали это в этом году, когда нехватка чипов заставила их приостановить производство.

По некоторым прогнозам, дефицит чипов может длиться до 2023.

Почему возникла нехватка

Производство чипов — сложный и капиталоемкий процесс, на который уходят недели, объясняет Уй. А на их дистрибуцию времени уходит еще больше, добавляет он.

Предложение микросхем нельзя нарастить мгновенно — на построение и оборудование фабрик могут уйти годы. Эта капиталоемкость чипов привела к концентрации их производства в руках нескольких компаний, и каждое новое поколение чипов поднимает барьеры для входа в отрасль.

Разница между поколениями чипов

Процессы производства различных поколений полупроводниковых микросхем отличаются. Новые чипы имеют большую доходность — это стимулирует производителей инвестировать в их производство, вместо того, чтобы увеличивать выпуск чипов старшего поколения, говорит Уй.

Этим частично объясняются проблемы автоиндустрии — производство машин требует тысячи микросхем, преимущественно старшего поколения, а смартфонов — небольшое количество новых чипов.

Однако, добавляет Уй, компании уже адаптируются — крупнейшие производители чипов, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics и UMC уже начали инвестировать в дополнительные заводы.

Почему заинтересованы правительства

Кризис заставил правительства увеличить инвестиции в свои производственные мощности и цепи поставок микросхем. О своих намерениях развивать эту отрасль уже заявили Южная Корея, Китай , США и ЕС .

Вмешательство правительств может помочь уравнять конкурентные условия и облегчить некоторые вызванные дефицитом проблемы — особенно цену чипов памяти, поскольку лишь несколько международных компаний контролируют их цепь поставок, сказал Уй.

Субсидии и непрямая поддержка правительств позволят войти в отрасли маленьким местным компаниям. Они, скорее всего, ограничатся чипами старшего поколения, но это позволит автомобильной отрасли закрыть недостаток, считает эксперт.