Sony предупредила фотографов, что лазеры могут повредить датчики камер

На сайте компании Sony появилось официальное предупреждение о высокой вероятности повреждения датчиков изображения камер лучами лазеров или их отражениями. Такие случаи фиксируются около 10 лет, но производители камер до сих пор их почему-то не замечали.

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«При демонстрации лазера на открытом воздухе или в помещении вероятность прямого или косвенного (отражение лазерного луча от объекта) повреждения датчика CMOS камеры все еще очень высока», — заявили в компании в ответ на вопрос о вероятности повреждения датчика лазером.

Лазеры стали постоянно использовать в шоу и на праздничных мероприятиях. Множество фотографов — любителей и профессионалов — уже сталкивались с ситуацией, когда прямой или отражённый лазерный луч сжигал пиксели на матрице камер. Сжечь пиксели можно даже при отражении от слабо отражающего фона, если вспышки происходят вблизи камеры. Ниже на видео, например, матрица камеры повреждается в процессе каждой вспышки лазера при сведении татуировки.

Но это всё предсказуемые ситуации, когда фотограф может ожидать повреждения матрицы. Гораздо хуже дело обстоит с новым классом лазерных систем в составе автопилотов и систем помощи водителям. Лазеры в лидарах автомобилей также способны сжечь матрицу камер, о чём также сообщали фотографы, хотя пока такие случаи фиксировались только на выставочных стендах, а не на улицах.

Наконец, сжигать матрицы камер начинают умышленно по злому умыслу или по соображениям безопасности. Во время протестов в Гонконге в 2019 году активисты использовали лазерные указки для ослепления камер видеонаблюдения и для усложнения оперативной съёмки. Попутно пострадали камеры у некоторых фотографов, снимающих протесты. Всё перечисленное выше — это не гарантийные случаи, и они дорого обходятся владельцам камер. Но поскольку подобных случаев будет всё больше и больше, официальная реакция производителей камер на это неизбежна, и она обязательно оформится во что-то более наглядное, чем один короткий абзац в теме часто задаваемых вопросов.



