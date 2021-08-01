Блок питания Gigabyte Aorus GP-AP1200PM мощностью 1200 Вт оснащён большим цветным дисплеем

Видеокарты и материнские платы с цифровыми дисплеями, отображающими различную полезную информацию и цветные анимированные изображения, мы уже видели. Теперь пришло время для нового тренда — блоки питания с такой же особенностью. Компания Gigabyte представила БП Aorus GP-AP1200PM мощностью 1200 Вт, оснащённый огромным цветным дисплеем.

Источник изображений: Gigabyte

Помимо представленной новинки, Gigabyte имеет в своём ассортименте видеокарты, материнские платы и системы жидкостного охлаждения, также оснащённые ЖК-панелями.

Модель БП Aorus GP-AP1200PM полностью модульная, имеет сертификат 80 PLUS Platinum (КПД не ниже 92 % под нагрузкой) и оснащена одной линией 12 В. За охлаждение компонентов блока питания, в составе которых присутствуют японские конденсаторы, отвечает 140-мм вентилятор с функцией автоматической отчистки от пыли. Размеры новинки составляют 150 ? 160 ? 86 мм.

Самой необычной особенностью новинки от Gigabyte является большой жидкокристаллический дисплей. На него можно выводить различный текст, статические и динамические изображения и даже воспроизводить видео формата MP4. Кроме того, на нём отображается информация о текущем состоянии системы, такая как показатель потребляемой мощности ПК.

В комплект поставки входят шесть кабелей PCIe, позволяющих запитать две видеокарты премиального класса, которые сегодня в большинстве случаев оснащаются сразу тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Длина кабелей у данной модели БП достигает 65 см.

К слову, Aorus GP-AP1200PM — не первый БП, оснащённый жидкокристаллическим дисплеем. Ранее компании ASUS и Cooler Master тоже выпускали блоки питания с экранами, но не такими большими. Кроме того, они отображали только базовую информацию о системе и анимированные изображения. Это и отличает новинку Gigabyte от остальных.

БП ASUS Thor (слева) и Cooler Master XG Plus (справа), оснащённые цифровыми дисплеями

На момент написания данного текста производитель не сообщил информации о доступности и цене блока питания Aorus GP-AP1200PM.



