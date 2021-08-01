BOE представила игровой монитор с частотой 480 Гц и временем отклика 1 мс

На посвящённом передовым игровым решениям мероприятии ChinaJoy 2021 компания BOE представила монитор с частотой обновления 480 Гц и временем отклика 1 мс. Высокое качество картинки обеспечивается фирменным решением BOE ADS Pro на основе технологии Mini-LED.

Источник: sparrowsnews.com

Матрица на основе Mini-LED предлагает высокий контраст, экран разбит на 10 000 зон подсветки, при этом пиковая яркость достигает 2000 кд/м. В сочетании с частотой 480 Гц, а мировые бренды масштаба LG и AU Optronics только готовятся к таким показателям, новый игровой монитор вместе с максимальной динамикой предлагает высокую точность передачи изображения с глубоким чёрным цветом.

Чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя, BOE позаботилась о фильтрации синего цвета, обеспечив показатель в 0,081, что позволило дисплею успешно пройти сертификацию TV Rheinland Eyesafe. К сожалению, название модели нового монитора от BOE пока не уточняется, как и его цена.

На мероприятии ChinaJoy 2021, где была показана новинка, производитель поделился некоторыми своими планами. Так, в обозримом будущем BOE может анонсировать ультраширокий изогнутый игровой дисплей на OLED-матрице с отношением сторон 32:9 и радиусом кривизны 1800R. К выходу готовится также ультратонкая модель с минимальной шириной рамок вокруг экрана. Ведётся также работа над решениями для устройств виртуальной и дополненной реальности, в основе таких решений также лежат OLED-дисплеи с плотностью до 6000 пикселей на квадратный дюйм, что обеспечит разрешение порядка 4K+ для каждого глаза при частоте обновления от 120 Гц.

На текущий момент, напомнили представители компании, BOE является крупнейшим в мире поставщиком игровых дисплеев. Решениями от BOE пользуются такие бренды как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. По данным маркетологов Omdia, на рынке дисплеев с частотой 120 Гц, предназначенных для ноутбуков, доля компании составила 24 % в 2020 году, а в текущем году она может достичь уже 50 %.



