Palit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительности

Китай, начавший крестовый поход против местных криптомайнеров, вынудил последних распродавать свои видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения на вторичном рынке. Различные модели внешне новеньких GeForce и Radeon предлагаются гораздо дешевле, чем в магазине. Но стоит ли их покупать? Компания Palit считает, что нет.

Palit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительности

Источник изображений: ExtremeTech

Для повышения товарной привлекательности б/у ускорителя многие майнеры сохраняют оригинальные упаковки, поэтому в некоторых случаях бывает очень сложно разобраться, где действительно новая карта, а где — GPU, повидавший собственный ад. Компания Palit Microsystems считает, что покупая б/у видеокарту человек берёт на себя огромный риск.

По словам компании Palit, видеокарты, использующиеся в майнинге, ежегодно теряют до 10 % от общего показателя своей максимальной производительности. Даже если вам повезёт, и вы приобретёте на вторичном рынке рабочий графический ускоритель, он может не выдавать своей пиковой производительности и, возможно, будет близок к отказу. Тем не менее, для некоторых пользователей, остро нуждающихся в видеокарте нового поколения, данное предложение может быть очень заманчивым, поскольку цены на новые видеокарты в магазинах по-прежнему гораздо выше рекомендованных.

Palit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительности

С одной стороны, такие заявления Palit понятны — компания заинтересована в том, чтобы покупатели брали новые GPU. С другой стороны, в условиях дефицита графических ускорителей сложно поверить, что Palit не распродаёт все свои запасы видеокарт подчистую.

Компания также указывает, что если человек всё же решился купить подержанную видеокарту, то в первую очередь стоит обратить пристальное внимание на её систему охлаждения. Покупать графический ускоритель, у которой наблюдаются признаки разборки и замены комплектующих — очень большой риск. Данный факт может говорить о том, что относительно новая карта эксплуатировалась в среде с очень высокой температурой и у такого предложения возможность выхода из строя будет гораздо выше. Конечно, некоторые майнеры, заботящиеся о своём оборудовании, могут обеспечивать майнинговым фермам качественное охлаждение, а также занижать показатель потребления энергии GPU для оптимизации производительности и долговечности. Однако никто не даст гарантии, что вы попадёте именно на такого криптодобытчика. Всё будет зависеть от удачи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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