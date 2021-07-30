Intel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станций

Компания Intel представила сегодня процессоры Xeon W-3300, предназначенные для создания мощных рабочих станций. Новинки дополнят семейство серверных процессоров Intel Xeon Ice Lake-SP, от которых они унаследовали архитектуру, 10-нм техпроцесс и корпус LGA 4189. С сегодняшнего дня новые Xeon W станут доступны у системных интеграторов.

Intel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станций

Источник изображений: Intel

В серию чипов Intel Xeon W-3300 вошли пять моделей: Xeon W-3375, Xeon W-3365, Xeon W-3345, Xeon W-3335 и Xeon W-3323. Они предлагают до 38 физический ядер, способных обрабатывать до 76 виртуальных потоков. Тактовая частота достигает 4,0 ГГц в режиме Turbo Boost, а заявленный показатель TDP представленных моделей варьируется от 220 до 270 Вт. Новинки поддерживают 64 линии PCIe 4.0 и способны принять до 4 Тбайт восьмиканальной оперативной памяти DDR4-3200 с функцией коррекции ошибок (ECC).

Intel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станций

По словам производителя, чипы серии Xeon W-3300 поддерживают до 2,5 раза больше памяти и обеспечивают до 31 % более высокую пропускную способность ОЗУ, по сравнению с прошлыми решениями. Кроме того, внутренние тесты Intel показывают, что новинки демонстрируют до 45 % более высокую многопоточную производительность в Cinema 4D, до 26 % более высокую производительность при предпросмотре рендера в AutoDesk Maya, обеспечивают до 20 % лучшую производительность при редактировании и кодировании в Adobe Premiere Pro и обеспечивают до 27 % более высокую производительность при финальной 3D-визуализации в AutoDesk Maya по сравнению с моделями серии Intel Xeon W-3200.

В качестве дополнительных особенностей процессоров Xeon W-3300 компания указывает поддержку технологии Turbo Boost 2.0, инструкций AVX-512, технологии Deep Learning Boost для ускорения обработки задач, связанных с машинным обучением, а также возможность работы с накопителями Intel Optane SSD P5800X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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