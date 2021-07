PowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и Hellhound

Компания PowerColor поделилась несколькими изображениями готовящихся к выпуску видеокарт Radeon RX 6600 XT в собственных исполнениях Red Devil и Hellhound. Напомним, что официальный анонс игрового графического ускорителя среднего уровня состоится в Китае через несколько часов (завтра утром).

Источник изображений: PowerColor

Похоже, в исполнении Hellhound дизайн системы охлаждения не претерпел никаких изменений по сравнению с другими моделями этой серии. Новинка по-прежнему использует тёмное оформление с прозрачными вентиляторами и синей подсветкой. Производитель пока не подтвердил планов выпустить белую версию данной видеокарты, как он это сделал с Radeon RX 6700 XT, представив вариант Hellhound Spectral White.

Если более внимательно взглянуть на модель Radeon RX 6600 XT Red Devil, то можно отметить некоторые изменения во внешнем виде системы охлаждения по сравнению с той же моделью Radeon RX 6700 XT Red Devil. Новая карта тоньше и использует более компактный радиатор.

Radeon RX 6600 XT слева и Radeon RX 6700 XT справа в исполнении PowerColor Red Devil

На данный момент пока сложно сказать, сколько слотов расширения Radeon RX 6600 XT Red Devil будет занимать в компьютерном корпусе и сохранит ли она конфигурацию из трёх вентиляторов охлаждения, как у старшей модели.

What do you fancy... Red Devil or HELLHOUND?

Soon...

The RDNA2 family is growing.. pic.twitter.com/8kTw0w7GXJ

— PowerColor (@PowerColor) July 29, 2021