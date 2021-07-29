PowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и Hellhound

Компания PowerColor поделилась несколькими изображениями готовящихся к выпуску видеокарт Radeon RX 6600 XT в собственных исполнениях Red Devil и Hellhound. Напомним, что официальный анонс игрового графического ускорителя среднего уровня состоится в Китае через несколько часов (завтра утром).

PowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и Hellhound

Источник изображений: PowerColor

Похоже, в исполнении Hellhound дизайн системы охлаждения не претерпел никаких изменений по сравнению с другими моделями этой серии. Новинка по-прежнему использует тёмное оформление с прозрачными вентиляторами и синей подсветкой. Производитель пока не подтвердил планов выпустить белую версию данной видеокарты, как он это сделал с Radeon RX 6700 XT, представив вариант Hellhound Spectral White.

PowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и Hellhound

Если более внимательно взглянуть на модель Radeon RX 6600 XT Red Devil, то можно отметить некоторые изменения во внешнем виде системы охлаждения по сравнению с той же моделью Radeon RX 6700 XT Red Devil. Новая карта тоньше и использует более компактный радиатор.

PowerColor анонсировала Radeon RX 6600 XT в исполнениях Red Devil и Hellhound

Radeon RX 6600 XT слева и Radeon RX 6700 XT справа в исполнении PowerColor Red Devil

На данный момент пока сложно сказать, сколько слотов расширения Radeon RX 6600 XT Red Devil будет занимать в компьютерном корпусе и сохранит ли она конфигурацию из трёх вентиляторов охлаждения, как у старшей модели.

What do you fancy... Red Devil or HELLHOUND?
Soon...
The RDNA2 family is growing.. pic.twitter.com/8kTw0w7GXJ

— PowerColor (@PowerColor) July 29, 2021

AMD Radeon RX 6600 XT построена на базе графического чипа Navi 23 с 2048 потовыми процессорами и оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. Новинка рассчитана на игровой разрешение 1080p.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ранних тестах 14-ядерный мобильный Alder Lake оказался медленнее 8-ядерного Ryzen 7 5800HВ ранних тестах 14-ядерный мобильный Alder Lake оказался медленнее 8-ядерного Ryzen 7 5800H
Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 ВтSapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт
Qualcomm отчиталась об успешном завершении второго квартала с выручкой более $8 млрдQualcomm отчиталась об успешном завершении второго квартала с выручкой более $8 млрд
Palit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 ммPalit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 мм
Intel назвала первых заказчиков, для которых будет делать чипы, — это Qualcomm и AmazonIntel назвала первых заказчиков, для которых будет делать чипы, — это Qualcomm и Amazon
Блок рекламы


Похожие новости
Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тестеRadeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте
Lenovo готовит игровой ноутбук с AMD Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600MLenovo готовит игровой ноутбук с AMD Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600M
Референсная Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled с СЖО не появится в свободной продажеРеференсная Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled с СЖО не появится в свободной продаже
AMD представила профессиональные видеокарты Radeon PRO W6800 и W6600 — до 32 Гбайт памяти и GPU с частотой до 2900 МГцAMD представила профессиональные видеокарты Radeon PRO W6800 и W6600 — до 32 Гбайт памяти и GPU с частотой до 2900 МГц
Блоки питания Antec NeoECO Gold Modular доступны в чёрном и белом исполненияхБлоки питания Antec NeoECO Gold Modular доступны в чёрном и белом исполнениях
Snap анонсировала свои первые умные очки Spectacles с поддержкой дополненной реальностиSnap анонсировала свои первые умные очки Spectacles с поддержкой дополненной реальности
HP Omen 16 станет одним из первых игровых ноутбуков с графикой AMD Radeon RX 6000MHP Omen 16 станет одним из первых игровых ноутбуков с графикой AMD Radeon RX 6000M
Установлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГцУстановлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГц
По данным Geekbench Radeon PRO W6900X для Apple Mac Pro будет на 81 % быстрее Radeon PRO VIIПо данным Geekbench Radeon PRO W6900X для Apple Mac Pro будет на 81 % быстрее Radeon PRO VII
Графический процессор Radeon RX 6900 XT разогнали до 3225 МГц — это абсолютный мировой рекордГрафический процессор Radeon RX 6900 XT разогнали до 3225 МГц — это абсолютный мировой рекорд
Последние новости
Подгружаем последние новости