Kioxia выпустит твердотельные накопители Exceria Pro и Exceria G2 формата М.2

Компания Kioxia (бывшая Toshiba Memory) сообщила о разработке двух новых семейств потребительских твердотельных накопителей — Exceria Pro и Exceria G2. Их выпуск запланирован на четвёртый квартал текущего года.

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Для решений предусмотрено использование формата М.2 2280 (22 x 80 мм). В основу лягут микрочипы флеш-памяти Kioxia BiCS Flash 3D. Устанавливать накопители можно будет в настольные компьютеры, ноутбуки и ультрабуки.

Изделия Exceria Pro разрабатываются с прицелом на создателей контента, любителей игр и профессиональных пользователей. Благодаря применению интерфейса PCIe 4.0 x4 эти устройства обеспечат высокую производительность.

Накопители Exceria G2, нацеленные на массовый рынок, выйдут в модификациях вместимостью до 2 Тбайт. Известно, что они обеспечат скорость передачи информации более 2000 Мбайт/с.

Образцы новинок будут демонстрироваться на выставке China Digital Entertainment Expo and Conference в Китае с 30 июля по 2 августа. Сведений об ориентировочной цене изделий пока нет.



