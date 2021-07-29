Palit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 мм

Времена, когда производители, стараясь не обидеть любителей Mini-ITX-систем, выпускали компактные, но в то же время мощные видеокарты, давно прошли. Сегодня практически все премиальные модели графических ускорителей просто гигантские — трёхслотовые, да ещё и с такими размерами, которые не всегда подойдут для корпусов обычного стандарта ATX. Palit решила это исправить и представила вместе со своим японским партнёром Galakuro компактную версию GeForce RTX 3070 LHR.

Источник изображений: Galakuro

Новинка Galakuro GeForce RTX 3070 LHR (GG-RTX3070-E8GBOC/DF/LHR) на базе GPU GA104 c 5888 ядрами CUDA с частотой до 1725 МГц и 8 Гбайт памяти GDDR6 короче любой версии GeForce RTX 3070 LHR от другого производителя, включая референсную Founders Edition. Она использует полностью нереференсную печатную плату, оснащена тремя разъёмами DisplayPort 1.4a, одним HDMI 2.1 и получила один 8-контактный разъём для дополнительного питания. Как и все модели видеокарт Palit, новинка поддерживает тюнерское ПО Palit / Galax XtremeTuner.

С учётом её размеров и компактной системы охлаждения, в состав которой входят два вентилятора, видеокарта не получила существенного заводского разгона. Длина Galakuro GeForce RTX 3070 LHR составляет всего 238 мм. Это на 4 мм короче по сравнению с GeForce RTX 3070 Founders Edition и примерно на 120 мм короче любой нереференсной версии GeForce RTX 3070. Именно за счёт своих габаритов видеокарту можно использовать в тех ПК, которые не предназначены для установки графических ускорителей длиной до 400 мм, то есть в компактных ATX, Micro-ATX и даже в Mini-ITX-системах.

Тем не менее некоторые показатели больших габаритов не обошли стороной и виновника новости. Дело в том, что Galakuro GeForce RTX 3070 LHR использует два 102-мм вентилятора Wing, за счёт чего её толщина составляет 54 мм, а высота — 128 мм. Такая особенность всё-таки не позволит использовать её в некоторых сверхкомпактных системах.

В настоящий момент GeForce RTX 3070 LHR доступна только в Японии. Её цена неизвестна. Кроме того, пока не понятно, планирует ли Palit привезти 238-мм видеокарту в США и Европу и продавать её под брендами KFA2 и Galax, как это обычно происходит. Однако в мире очень много тех, кому некомфортно использовать большие десктопы, и они только и ждут того момента, когда смогут обновить свои графические подсистемы подобными компактными решениями.



