Qualcomm отчиталась об успешном завершении второго квартала с выручкой более $8 млрд

Акции Qualcomm выросли в среду более чем на 3 % после того, как компания отчиталась о своих успешных финансовых результатах за минувший квартал, превзошедших ожидания аналитиков. Выручка Qualcomm выросла на 63 % по сравнению с отчётным периодом прошлого года и составила $1,92 в расчёте на одну акцию. Доход компании за минувший квартал составил $8,06 млрд. Аналитики предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит $1,68, а общий доход — $7,58 млрд.

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Основную долю выручки составили продажи мобильных процессоров. Подразделение Qualcomm QCT, занимающееся полупроводниками, отчиталось о прибыли в $6,47 млрд, что оказалось на 70 % выше, чем в прошлом году. Самым быстрорастущим сегментом QCT стало производство RF-модулей, являющихся неотъемлемой частью инфраструктуры 5G — их продажи возросли на 114 % и составили $957 млн.

Повышение производства RF-модулей стало приоритетной задачей для исполнительного директора Qualcomm Криштиано Амона (Cristiano Amon). IoT-бизнес компании, также являющийся частью сегмента QCT и занимающийся выпуском энергоэффективных чипов для умных устройств, вырос на 83 % — почти до $1,4 млрд.

Qualcomm является одним из ключевых поставщиков компонентов и держателем патентов на устройства с поддержкой 5G и связанные технологии. Однако основную выручку компании приносит производство мобильных процессоров, спрос на которые растёт с восстановлением экономики после пандемии. Компания прогнозирует, в этом году рост поставок компонентов, а также поставки 450–550 млн смартфонов с поддержкой 5G.

Подразделение Qualcomm Technology Licensing, занимающееся лицензированием патентов, связанных с 5G и другими технологиями, также показал рост. Он составил 43 % или $1,49 млрд.

В отчёте компания также указала, что собирается увеличить поставки чипов к концу 2021 года и в настоящий момент работает над привлечением новых производственных мощностей для выпуска высокопроизводительных процессоров и микросхем, использующих более старые технологические процессы.

В июне Qualcomm выплатила $767 млн в виде дивидендов и выкупила свои акции на сумму в $630 млн.



