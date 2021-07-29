Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт

Производитель графических карт, компания Sapphire выпустила фирменный компактный процессорный кулер Nitro LTC. Поскольку новинка пока числится только на китайском сайте компании, на данный момент неизвестно, появится ли она на других рынках.

Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт

Источник изображений: Sapphire

Система воздушного охлаждения Sapphire Nitro LTC выполнена в виде однобашенной конструкции. Габариты новинки вместе с установленным вентилятором составляют 92,5 ? 105 ? 134 мм.

Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт

Учитывая размеры, кулер отлично впишется в системный блок формата 3U. Вес Nitro LTC составляет 680 граммов. Он оснащён пятью никелированными медными теплопроводными трубками.

Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт

Новинка разработана специально для платформы AMD Socket AM4. Производитель заявляет, что охладитель справится с процессорами, обладающими заявленным TDP до 100 Вт. Таким образом, он не подходит для использования с тем же Ryzen 7 5800X, у которого данный показатель составляет 105 Вт. В качестве примера поддерживаемых процессоров Sapphire приводит модели Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X с номинальным TDP 65 Вт.

Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт

На радиатор Nitro LTC устанавливается единственный вентилятор типоразмера 92 мм с RGB-подсветкой. Он построен на двухрядном шарикоподшипнике, что должно повысить надёжность и долговечность. Заявленный диапазон скорости вращения вентилятора составляет от 450 до 4500 об/мин.

Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт

О доступности и цене новинки производитель не сообщает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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