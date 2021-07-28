AMD удвоила выручку во втором квартале: спасибо EPYC и Ryzen 9

AMD отчиталась об очередном рекордном квартале. Выручка компании продолжает расти, не переставая, с начала 2020 года. AMD констатирует высокий спрос на все категории предлагаемых ею продуктов — CPU, GPU и полузаказные чипы, что влечёт за собой взятие новых финансовых рубежей и позволяет ей поднять прогноз на итоги года.

Во втором квартале 2021 года AMD выручила $3,85 млрд. Это огромный скачок по сравнению с результатами второго квартала прошлого года, когда выручка составила $1,93 млрд. Таким образом, за год компания почти удвоила свой доход. Ещё более впечатляюще выглядят другие показатели: чистая прибыль AMD выросла на 352 % по отношению к результату годичной давности и достигла $710 млн. На фоне таких чисел неудивителен и прирост валовой прибыли, которая достигла 48 % — это на 4 п.п. выше, чем год назад, и на 2 п.п. выше валовой прибыли в прошлом квартале.

Квартальная выручка на графическом и вычислительном направлении, куда в отчётности включают продажи процессоров для ПК и всех графических карт, составила $2,25 млрд, что на 65 % превышает аналогичный показатель прошлого года. К сожалению, AMD не поделилась подробностями о распределении этой суммы по сегментам, но упомянула, что продажи клиентских процессоров увеличились на двузначное число процентов по сравнению с прошлым годом, а их средняя цена реализации прибавляется как в квартальном, так и в годовом сравнении. Это говорит о росте популярности дорогих и высокомаржинальных компонентов, причём AMD отдельно подчёркивает, что тенденция касается как настольных, так и мобильных чипов. Например, более чем двукратный рост продаж за год коснулся процессоров серии Ryzen 9 и почти двукратный — Ryzen PRO.

Попутно компания упомянула и о росте бизнеса GPU, доходность которого в годовом выражении тоже удвоилась. Как и в случае с центральными процессорами, средняя цена видеокарт стала выше. Это обусловлено как спросом на решения уровня Radeon RX 6000, так и ростом продаж ускорителей вычислений Instinct для центров обработки данных.

На направлении серверных, встраиваемых и полузаказных решений успехи AMD выглядят ещё более впечатляюще за счёт распространения процессоров EPYC и высокой востребованности чипов для консолей. Данное направление принесло в копилку компании $1,6 млрд выручки, показав рост на 183 % год к году. Стоит отметить, что данное направление становится для AMD всё более важным — по итогам прошедшего квартала оно обеспечило компании 42 % всех доходов, тогда как год назад доля серверных, встраиваемых и полузаказных решений в бизнесе компании составляла лишь 29 %. AMD отдельно отметила, что продажи EPYC установили очередной абсолютный рекорд и смогли внести 20-процентный вклад в выручку во втором квартале, а спрос на чипы для консолей продолжает расти как в годовом, так и в квартальном выражении.

Учитывая рыночные тенденции, AMD выдала очень оптимистичный прогноз на третий квартал, ожидая от выручки нового рекорда — $4,1 млрд. Что же касается ожиданий от всего 2021 года, то AMD считает, что он окажется для неё доходнее прошлого на 60 % и позволит получить выручку на уровне $15,7 млрд.

Инвесторы восприняли отчёт позитивно. Курс акций AMD после публикации финансовых показателей прибавил 2,2 %.



