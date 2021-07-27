Facebook отзовёт около 4 миллионов VR-гарнитур Oculus Quest 2 — они вызывали раздражение у пользователей

Facebook приостановила продажи фирменной VR-гарнитуры Oculus Quest 2 по всему миру, чтобы обновить встроенный накопитель устройства, а также заменить поролоновые накладки, соприкасающиеся с лицом пользователя, силиконовыми элементами. С 24 августа все Oculus Quest 2 будут иметь минимум 128 Гбайт памяти вместо 64 Гбайт, и будут поставляться с силиконовыми накладками в местах соприкосновения с лицом.

theverge.com

Все нынешние владельцы VR-гарнитуры смогут запросить бесплатные силиконовые накладки онлайн. Это связано с тем, что некоторые пользователи доказали, что нынешняя поролоновая конструкция вызывает раздражение кожи. Количество тех, кто испытывает неудобства, как сообщается, совсем невелико, однако Facebook заявляет, что хочет сделать свои продукты безопасными и удобными для всех, кто их использует. В настоящее время компания отзывает все поролоновые накладки для Quest 2 в сотрудничестве с Комиссией по безопасности потребительских товаров США .

По данным надёжных источников, Facebook получила 5716 сообщений о том, что Oculus Quest 2 вызывает раздражение кожи лица. Около 45 пользователей были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Facebook отзывает около 4 миллионов единиц Oculus Quest 2 в США и около 172 600 единиц в Канаде.

theverge.com

Facebook впервые подтвердила, что некоторые люди испытывают раздражение кожи при использовании Oculus Quest 2 в декабре прошлого года. Тогда компания заявила, что проблема затрагивает примерно 0,01 процента пользователей и сравнила её с раздражением, которое может вызывать длительное использование мотоциклетного шлема или лыжных очков.

Что касается повышения минимального объёма накопителя, оно не повысит стоимость гарнитуры. Версия на 128 Гбайт будет стоить $299, в то время как модель с 256-Гбайт накопителем обойдётся в $399.



