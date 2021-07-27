MediaTek представила флагманский процессор Kompanio 1300T для мощных планшетов

Компания MediaTek, как и ожидалось, анонсировала процессор Kompanio 1300T, предназначенный для использования в мощных планшетных компьютерах с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Изображения MediaTek

Изделие производится по 6-нанометровой технологии на предприятии TSMC. Чип содержит восемь вычислительных ядер в виде связки Cortex-A78 и Cortex-A55. Графическая подсистема использует ускоритель Arm Mali-G57 MC5.

Платформа обеспечивает поддержку дисплеев с разрешением до 2560 ? 1600 точек и частотой обновления до 120 Гц, оперативной памяти LPDDR4x-2133 и твердотельных накопителей стандарта UFS 2.1. Предусмотрен блок ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом.

В состав процессора входят контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Возможна работа с камерами, оборудованными датчиком с разрешением до 108 млн пикселей. Упомянута поддержка записи видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Чип также содержит приёмник спутниковых систем навигации GPS , ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Реализована поддержка технологии Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA).

Анонс первого планшета на базе Kompanio 1300T ожидается в текущем квартале. Им может стать модель Honor V7 Pro.



