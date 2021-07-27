Intel назвала первых заказчиков, для которых будет делать чипы, — это Qualcomm и Amazon
Во время мероприятия Intel Accelerated, посвящённого производственным планам, компания Intel объявила о первом крупном заказчике своего нового бизнеса контрактного производства Intel Foundry Services (IFS). Им оказалась компания Qualcomm. Кроме того, пользоваться услугами Intel захотело также облачное подразделение Amazon, AWS.
Qualcomm, наиболее известная разработкой мобильных процессоров Snapdragon, на которых работает большинство смартфонов Android ведущих производителей, в ближайшие годы начнёт производить свои чипы на предприятиях Intel. Компания собирается заказать у Intel производство чипов по новому технологическому процессу Intel 20A, который был анонсирован сегодня.
Какие именно продукты Qualcomm будет изготавливать для неё компания Intel, и когда это произойдёт, на данный момент неизвестно. Техпроцесс Intel 20A, в котором найдут применение новые GAA-транзисторы RibbonFET, должен быть запущен в 2024 году. «Мы рады, что у нас появился ещё один передовой производственный партнёр, IFS, который может производить чипы американских бесфабричных разработчиков на местных фабриках», — заявил генеральный директор Qualcomm, Кристиано Амон (Cristiano Amon).
Кроме того, было объявлено, что у производственного подразделения IFS нашёлся и другой крупный клиент — Amazon Web Services. Облачный провайдер планирует разместить заказ на корпусирование чипов с использованием фирменных технологий компоновки Intel, хотя сами полупроводниковые кристаллы для Amazon будут изготавливаться сторонним производителем.
«Представленные сегодня инновации […] крайне важны для клиентов нашего бизнеса по контрактному производству полупроводников, — сказал руководитель Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger). — Заинтересованность в IFS высока, и я очень рад, что сегодня мы объявили о двух первых крупных заказчиках».
Развитие направления контрактного производства полупроводников для сторонних клиентов — часть большого плана нового генерального директора Intel Пэта Гелсингера по преобразованию компании и возвращению ей лидирующего положения в отрасли. И похоже, что этот план уже приносит свои плоды. Помимо Qualcomm и Amazon, о намерении которых обратиться к услугам Intel мы узнали сегодня, клиентами IFS выразило желание стать более 100 клиентов, с которыми ведутся переговоры.