Intel назвала первых заказчиков, для которых будет делать чипы, — это Qualcomm и Amazon

Во время мероприятия Intel Accelerated, посвящённого производственным планам, компания Intel объявила о первом крупном заказчике своего нового бизнеса контрактного производства Intel Foundry Services (IFS). Им оказалась компания Qualcomm . Кроме того, пользоваться услугами Intel захотело также облачное подразделение Amazon, AWS.

Qualcomm, наиболее известная разработкой мобильных процессоров Snapdragon, на которых работает большинство смартфонов Android ведущих производителей, в ближайшие годы начнёт производить свои чипы на предприятиях Intel . Компания собирается заказать у Intel производство чипов по новому технологическому процессу Intel 20A, который был анонсирован сегодня.

Какие именно продукты Qualcomm будет изготавливать для неё компания Intel , и когда это произойдёт, на данный момент неизвестно. Техпроцесс Intel 20A, в котором найдут применение новые GAA-транзисторы RibbonFET, должен быть запущен в 2024 году. «Мы рады, что у нас появился ещё один передовой производственный партнёр, IFS, который может производить чипы американских бесфабричных разработчиков на местных фабриках», — заявил генеральный директор Qualcomm , Кристиано Амон (Cristiano Amon).

Кроме того, было объявлено, что у производственного подразделения IFS нашёлся и другой крупный клиент — Amazon Web Services. Облачный провайдер планирует разместить заказ на корпусирование чипов с использованием фирменных технологий компоновки Intel , хотя сами полупроводниковые кристаллы для Amazon будут изготавливаться сторонним производителем.

«Представленные сегодня инновации […] крайне важны для клиентов нашего бизнеса по контрактному производству полупроводников, — сказал руководитель Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger). — Заинтересованность в IFS высока, и я очень рад, что сегодня мы объявили о двух первых крупных заказчиках».

Развитие направления контрактного производства полупроводников для сторонних клиентов — часть большого плана нового генерального директора Intel Пэта Гелсингера по преобразованию компании и возвращению ей лидирующего положения в отрасли. И похоже, что этот план уже приносит свои плоды. Помимо Qualcomm и Amazon, о намерении которых обратиться к услугам Intel мы узнали сегодня, клиентами IFS выразило желание стать более 100 клиентов, с которыми ведутся переговоры.



