В ранних тестах 14-ядерный мобильный Alder Lake оказался медленнее 8-ядерного Ryzen 7 5800H

Похоже, в своём текущем состоянии, образцы мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения уступают по производительности моделям актуальной серии AMD Ryzen 5000 (Cezanne). Результаты испытаний инженерных образцов 8- и 14-ядерного мобильных Alder Lake-P обнаружил известный энтузиаст Tum_Apisak в базах данных синтетических тестов Geekbench 5 и UserBenchmark.

Источник изображения: Tom\'s Hardware

Следует учесть, что тесты процессоров проводились в среде Windows 10. Напомним, что операционная система Windows 11 будет поставляться с новым планировщиком задач, который должен лучше работать с гибридной архитектурой процессоров Alder Lake.

В Geekbench 5 будущий флагманский 14-ядерный и 20-поточный Alder Lake-P был протестирован в составе некоего ноутбука компании HP, скрывающегося под модельным номером HP 89C0. Система была оснащена 16 Гбайт оперативной памятью стандарта DDR5-4800. По данным теста, чип несёт на борту 24 Мбайт кеш-памяти 3-го уровня. Также отмечается, что базовая частота процессора составляет 945 МГц, а в режиме Boost она повышается до значения 4253 МГц. Исходя из таких странных показателей можно предположить, что Geekbench 5 пока ещё не в состоянии правильно определять показатель частоты работы гибридных Intel Core 12-го поколения.

В однопоточном и многопоточном испытаниях Geekbenck 5 данный инженерный образец Alder Lake-P набрал 1258 очков и 6831 балл соответственно. Для сравнения, в тех же тестах модель AMD Ryzen 7 5800H, оснащённая восемью ядрами, способными обрабатывать 16 виртуальных потоков, набирает 1338 очков и 7063 балла. Таким образом процессор AMD на 6 % быстрее в однопоточном и на 3 % в многопоточном тестах.

Вторая модель Alder Lake-P, имеющая на борту восемь ядер, поддерживающих обработку 12 виртуальных потоков, показалась в базе данных UserBenchmark. Чип также проверялся в составе системы с 16 Гбайт памяти DDR5-4800. Его результаты составили 160 и 773 балла в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.

Результаты Ryzen 7 5800H в тех же испытаниях составляют 133 балла и 898 очков. Таким образом, Alder Lake-P здесь оказался на 20 % быстрее в однопоточном тесте, но при этом до 16 % медленнее в многопоточном.

Как ожидается, 12-е поколение мобильных процессоров Intel Core будет представлено в конце этого или в начале будущего года.



