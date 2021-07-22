Thermaltake представила СЖО Floe RC Ultra для охлаждения процессора и памяти

Компания Thermaltake представила серию жидкостных систем охлаждения Floe RC Ultra с радиаторами типоразмеров 240 и 360 мм. Отличительной особенностью данных СЖО является наличие у них сразу двух водоблоков: один используется для охлаждения процессора, второй — модулей ОЗУ. Оба оснащены ЖК-экранами для мониторинга и отображения персонализированных визуальных эффектов.

Производитель также выпустил версии СЖО Floe RC Ultra без дополнительного водоблока. Все новинки совместимы с современными процессорами Intel и AMD. Производитель применил в новинках прорезиненные патрубки длиной 400 мм, которые препятствуют испарению жидкости.

В системе используются алюминиевые радиаторы, рассчитанные на большой поток воздуха за счёт 120-мм вентиляторов TOUGHFAN 12 Turbo с диапазоном скорости вращения от 500 до 2500 об/мин. Их максимальный уровень шума не превышает показателя 28,1 дБА. Заявленные воздухопоток и статическое давление составляют 72,69 CFM и 3,78 мм вод. ст.

Водоблок для охлаждения процессора оснащён 2,1-дюймовым дисплеем с разрешением 480 ? 480 пикселей. На водоблоке для охлаждения модулей памяти предусмотрен более крупный 3,9-дюймовый экран с разрешением 128 ? 480 пикселей. Компания отмечает, что использование водоблока для ОЗУ возможно только вместе с модулями памяти серии ToughRAM RC. Производитель заявляет, что у модулей памяти с частотой 3600 МГц водоблок снижает рабочую температуру на 6 градусов, а для модулей с частотой 4200 МГц — на 8 градусов по Цельсию.

Для управления визуальными эффектами ЖК-экранов производитель рекомендует использовать фирменное ПО TT RGB Plus 2.0. На дисплеи можно вывести информацию о производительности, любые изображения и анимации.

Информацию о ценах систем жидкостного охлаждения Floe RC Ultra компания не указала.



