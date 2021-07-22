Предприятие TSMC в Японии сосредоточится на снабжении 28-нм чипами компании Sony

Руководство TSMC на недавней квартальной конференции подтвердило, что ведёт обсуждение целесообразности строительства предприятия в Японии с местными властями. Сторонние источники теперь сообщают, что такое предприятие начнёт работу в 2023 году, снабжая Sony и некоторых других японских производителей 28-нм чипами.

Предприятие TSMC в Японии сосредоточится на снабжении 28-нм чипами компании Sony

Источник изображения: Reuters

Решение о выделении средств на строительство предприятия, которое расположится на западе острова Кюсю, как отмечает Nikkei Asian Review, будет принято в текущем квартале. Бюджет проекта будет значительно меньше тех $12 млрд, что потребуются TSMC для строительства предприятия по выпуску 5-нм изделий в штате Аризона. Японское предприятие будет вводиться в строй в две фазы, как только вторая будет завершена, оно сможет выдавать до 40 тысяч кремниевых пластин ежемесячно, а самой передовой используемой технологией останется 28-нм литография. Этот техпроцесс весьма востребован как производителями автокомпонентов, так и разработчиками датчиков изображений, главным среди которых для TSMC является компания Sony.

Как отмечает источник, TSMC сейчас даже обсуждает возможность совместного управления будущим предприятием с компанией Sony, которая станет основным заказчиком и потребителем продукции. Тайваньский производитель рассчитывает на поддержку японских властей, но конечные условия пока не определены. В окрестностях предприятия должна будет появиться необходимая инфраструктура, планируется развивать поставки производимых в Японии компонентов и расходных материалов. В прошлом году японские клиенты формировали не более 5 % выручки TSMC, но компания может быть заинтересована в сотрудничестве с местными компаниями с точки зрения совершенствования собственной технологии упаковки чипов, поэтому появление местного предприятия станет своего рода «вежливым жестом» со стороны тайваньского гиганта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
SilverStone представила корпусный вентилятор Air Penetrator 184i ARGB диаметром 180 ммSilverStone представила корпусный вентилятор Air Penetrator 184i ARGB диаметром 180 мм
Акции NVIDIA с мая по июль выросли в цене на 55 %, и это не пределАкции NVIDIA с мая по июль выросли в цене на 55 %, и это не предел
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG32AQL1A соответствует формату QHDИгровой монитор ASUS TUF Gaming VG32AQL1A соответствует формату QHD
MSI намерена продать 24 млн материнских плат и видеокарт в 2021 году и получить рекордную прибыльMSI намерена продать 24 млн материнских плат и видеокарт в 2021 году и получить рекордную прибыль
В Китае запустили завод по массовому восстановлению 300-мм кремниевых пластинВ Китае запустили завод по массовому восстановлению 300-мм кремниевых пластин
Блок рекламы


Похожие новости
Sony выпустила беспроводную колонку LSPX-S3 со стеклянным динамиком и формой керосиновой лампыSony выпустила беспроводную колонку LSPX-S3 со стеклянным динамиком и формой керосиновой лампы
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипыTSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапеIntel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе
Собственное предприятие Huawei по производству полупроводниковых компонентов начнёт работу в 2022 годуСобственное предприятие Huawei по производству полупроводниковых компонентов начнёт работу в 2022 году
TSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на ТайванеTSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на Тайване
SK Hynix призналась, что выпустила партию дефектных пластин с чипами DRAM, но отрицает огромные масштабы проблемыSK Hynix призналась, что выпустила партию дефектных пластин с чипами DRAM, но отрицает огромные масштабы проблемы
TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чиповTSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
Для борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипыДля борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипы
Sony запустила крупное производства датчиков изображений, которое поможет ей занять ещё большую долю рынкаSony запустила крупное производства датчиков изображений, которое поможет ей занять ещё большую долю рынка
Intel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMCIntel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMC
Последние новости
Подгружаем последние новости