Предприятие TSMC в Японии сосредоточится на снабжении 28-нм чипами компании Sony

Руководство TSMC на недавней квартальной конференции подтвердило, что ведёт обсуждение целесообразности строительства предприятия в Японии с местными властями. Сторонние источники теперь сообщают, что такое предприятие начнёт работу в 2023 году, снабжая Sony и некоторых других японских производителей 28-нм чипами.

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Решение о выделении средств на строительство предприятия, которое расположится на западе острова Кюсю, как отмечает Nikkei Asian Review, будет принято в текущем квартале. Бюджет проекта будет значительно меньше тех $12 млрд, что потребуются TSMC для строительства предприятия по выпуску 5-нм изделий в штате Аризона. Японское предприятие будет вводиться в строй в две фазы, как только вторая будет завершена, оно сможет выдавать до 40 тысяч кремниевых пластин ежемесячно, а самой передовой используемой технологией останется 28-нм литография. Этот техпроцесс весьма востребован как производителями автокомпонентов, так и разработчиками датчиков изображений, главным среди которых для TSMC является компания Sony.

Как отмечает источник, TSMC сейчас даже обсуждает возможность совместного управления будущим предприятием с компанией Sony, которая станет основным заказчиком и потребителем продукции. Тайваньский производитель рассчитывает на поддержку японских властей, но конечные условия пока не определены. В окрестностях предприятия должна будет появиться необходимая инфраструктура, планируется развивать поставки производимых в Японии компонентов и расходных материалов. В прошлом году японские клиенты формировали не более 5 % выручки TSMC, но компания может быть заинтересована в сотрудничестве с местными компаниями с точки зрения совершенствования собственной технологии упаковки чипов, поэтому появление местного предприятия станет своего рода «вежливым жестом» со стороны тайваньского гиганта.



