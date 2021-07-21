ADATA представила накопитель Prospector 950 с повышенным ресурсом для майнинга Chia

Компания ADATA анонсировала твердотельный накопитель повышенной надёжности Prospector 950: устройство выполнено в формате M.2 2280 в соответствии со спецификацией NVMe 1.3.

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Для обмена данными с компьютером служит интерфейс PCIe 3.0 x4. Вместимость составляет 1 Тбайт. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 3500 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3000 Мбайт/с.

Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 280 тыс., при произвольной записи — до 220 тыс. Средняя наработка на отказ (MTBF) — 2 млн часов.

Накопитель специально спроектирован для добычи криптовалюты Chia, майнинг которой основан на процессе хранения информации. Компания ADATA утверждает, что срок службы изделия более чем в 40 раз превосходит значения для обычных твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe. В частности, показатель TBW (гарантированный объём записи данных) составляет как минимум 28 000 Тбайт.

Новинка имеет размеры 80 x 22 x 2,9 мм и весит 9 г. Производитель обеспечивает накопитель пятилетней гарантией. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



