Представлен интерьерный телевизор Samsung The Serif с диагональю 65 дюймов

Компания Samsung представила в Южной Корее флагманскую модель телевизора в семействе The Serif: приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 2420 долларов США .

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До сих пор в серии интерьерных ТВ-панелей The Serif были доступны версии размером 43, 49 и 55 дюймов по диагонали. Новинка имеет размер 65 дюймов. Устройство выполнено по технологии QLED, а разрешение составляет 3840 x 2160 пикселей, что соответствует формату 4К.

Телевизор можно установить на полке или тумбе. В комплект входит специальная металлическая подставка на ножках, которая позволяет размещать панель отдельно в любой точке помещения.

Говорится о поддержке HDR10+ и Dolby Digital Plus. Новинка располагает адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5. Плюс к этому предусмотрен контроллер NFC для быстрого сопряжения со смартфоном.

В качестве программной платформы применяется операционная система Tizen OS. Пользователи смогут взаимодействовать с голосовым ассистентом, использовать приложения SmartThings, Samsung Health и пр. После появления в Южной Корее новинка выйдет на глобальном рынке.



