Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

На китайском форуме Baidu были опубликованы, а затем удалены фотографии графического ускорителя Radeon RX 6600 XT. Видеокарта не содержит никаких опознавательных знаков, указывавших бы на её производителя, внешность её системы охлаждения напоминает решения компании XFX.

Напомним, что это не первый раз, когда Radeon RX 6600 XT появляется на живых снимках. Однако в прошлый раз новинка на базе GPU Navi 23 XT показывалась в референсном исполнении.

Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

На свежих опубликованных фотографиях видеокарта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и большим алюминиевыми радиатором с парой медных теплопроводящих трубок, что явно указывает на том, что перед нами недорогая видеокарта. На одной из фотографий также можно увидеть маркировку, сообщающую модель графического ускорителя.

Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

Компания AMD ранее уже выпустила три видеокарты на графическом процессоре Navi 23, однако ни одна из них не является десктопным игровым решением. Из ранних утечек стало известно, что Radeon RX 6600 XT получит 2048 потоковых процессоров и 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с разрядностью шины 128 бит. Наклейка на печатной плате видеокарты, который можно увидеть на одном из фото, подтверждает данную информацию.

Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

Источник фотографий также поделился информацией о производительности Radeon RX 6600 XT в синтетическом бенчмарке Ludashi, который нечасто используется за пределами Китая. Важно отметить, что видеокарта AMD в нём оказывается быстрее некоторых вариантов GeForce RTX 3060 Ti. Не менее любопытно также то, что по крайней мере в этом тесте Radeon RX 6600 XT оказывается быстрее даже модели GeForce RTX 3070 Ti.

Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

Radeon RX 6600 XT показалась на фотографиях и обогнала GeForce RTX 3070 Ti в китайском тесте

Из более ранних слухов стало известно, что видеокарты Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT могут быть представлены уже 11 августа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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