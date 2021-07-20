Hyper представила модульную зарядку на GaN-транзисторах, которая может выдать до 1600 Вт с одной розетки

После успешной кампании на Kickstarter производитель аксессуаров Hyper сегодня выпустил новые масштабируемые зарядные устройства мощностью 65 и 100 Вт, основанные на полупроводниковых силовых компонентах, выполненных с использованием нитрида галлия (GaN).

macrumors.com

Каждое зарядное устройство HyperJuice оснащено сквозной розеткой переменного тока, выдающей до 1500 Вт, которую можно использовать для подключения внешних устройств или объединения с другими HyperJuice. Производитель сообщает, что эту особенность можно использовать для объединения до 16 зарядных устройств в единый массив, который будет обладать 64 портами USB (16 Type-A и 48 Type-C) и общей мощностью до 1600 Вт, питающийся всего от одной розетки.

macrumors.com

100-Вт зарядное устройство стоит $99,99. Оно оснащается тремя портами USB Type-C, выдающими до 100 Вт, и одним разъёмом USB Type-A с максимальной выходной мощностью 18 Вт. Более компактная 65-Вт версия продукта оснащается двумя портами USB Type-C с максимальной мощностью 65 Вт и одним 18-Вт разъёмом USB Type-A. Она обойдётся покупателям в $69,99.

Hyper заявляет, что, благодаря использованию GaN, зарядные устройства получилось сделать в 10 раз компактнее, в 100 раз быстрее и в 5 раз энергоэффективнее, чем традиционные блоки питания.



