Kingston представила оперативную память FURY Renegade, Beast и Impact с частотой до 5333 МГц

Бренд FURY компании Kingston, ориентированный на геймеров, сегодня объявил о начале поставок высокопроизводительной оперативной памяти серий Renegade, Beast и Impact, которые включают модули стандартов DDR4 и DDR3. Новые продукты призваны удовлетворить потребности геймеров и других пользователей, которым необходима максимальная производительность.

Kingston

Kingston FURY Renegade DDR4 ориентирована на системы, от которых требуется производительность высочайшего уровня. Модули с RGB-подсветкой обеспечивают частоту до 4600 МГц и латентность от CL15 до CL19. Версия без подсветки обеспечивает максимальную частоту в 5333 МГц и задержки от CL13 до CL20. Кроме того, рабочая температура модулей без RGB-подсветки может достигать 85 градусов по Цельсию, тогда как стабильная работа планок с подсветкой не гарантируется при температуре свыше 70 градусов. Доступны модули объёмом 8, 16 и 32 Гбайт. Производитель предлагает из них комплекты объёмом до 256 Гбайт.

Kingston

Память Kingston FURY Beast DDR4 также доступна в версиях с RGB-подсветкой и без неё. В обоих случаях максимальная частота может достигать 3733 МГц. Минимальный объём модулей без подсветки составляет 4 Гбайт, а с подсветкой — 8 Гбайт. Производитель предлагает комплекты общим объёмом до 128 Гбайт.

В серию Impact входят планки стандартов DDR3 и DDR4, выполненные в форм-факторе SO-DIMM, то есть предназначенные для ноутбуков и мини-ПК. Частота памяти DDR3 может достигать 1866 МГц, в то время как DDR4 способна разгоняться до 3200 МГц.



