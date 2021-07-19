SilverStone представила корпусный вентилятор Air Penetrator 184i ARGB диаметром 180 мм

Компания SilverStone анонсировала вентилятор Air Penetrator 184i ARGB, предназначенный для установки в мощные настольные компьютеры игрового уровня.

SilverStone представила корпусный вентилятор Air Penetrator 184i ARGB диаметром 180 мм

Здесь и ниже изображения SilverStone

Новинка имеет диаметр 180 мм. При этом разработчик предусмотрел монтажные отверстия для крепления изделия на 180- и 200-миллиметровых посадочных местах.

Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 0 до 1200 оборотов в минуту. Таким образом, при небольшой нагрузке вентилятор не производит никакого шума. Максимальное же значение шума составляет 34,5 дБА.

Решение способно создавать воздушный поток объёмом до 243 кубических метров в час. Статическое давление достигает 2,22 мм водяного столба.

SilverStone представила корпусный вентилятор Air Penetrator 184i ARGB диаметром 180 мм

Вентилятор располагает эффектной многоцветной подсветкой ARGB. Осуществлять её настройку и изменять режимы работы можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync. Подсветка может быть синхронизирована с другими компонентами игровой настольной станции.

Размеры новинки составляют 180 x 32 x 180 мм, вес — 420 г. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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