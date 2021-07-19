MSI намерена продать 24 млн материнских плат и видеокарт в 2021 году и получить рекордную прибыль

Компания Micro-Star International (MSI) рассчитывает, что объёмы поставок её материнских плат и графических процессоров, включая OEM-версии, в текущем году достигнут 24 миллионов экземпляров. Это обеспечит компании рекордные доходы.

MSI намерена продать 24 млн материнских плат и видеокарт в 2021 году и получить рекордную прибыль

digitimes.com

По данным председателя компании Джозефа Хсу (Joseph Hsu), выступавшего перед инвесторами в конце прошлой недели, во многом благодаря самоизоляции в минувшие месяцы и популярности игровых решений MSI сейчас наблюдается заметный рост продаж различных продуктов компании, включая ноутбуки, материнские платы, видеокарты и мониторы.

MSI доложила о консолидированных доходах за 2020 год в размере 5,18 миллиарда долларов, чистая прибыль составила 262 миллиона долларов, а прибыль на акцию — около $0,34 — это рекордные показатели для компании. В первом квартале 2021 года доходы и прибыль компании также достигли беспрецедентных значений, во многом благодаря огромному спросу на видеокарты среди майнеров и обычных геймеров.

Хотя в 2021 году пандемия коронавируса не закончилась полностью, производство электроники и экономика в целом развиваются более предсказуемо, позволяя MSI усовершенствовать бизнес-процессы. Тем не менее ожидается, что война Китая с криптовалютами и майнерами может привести к значительному падению доходов производителей графических процессоров во второй половине 2021 года. По словам Хсу, хорошая новость для инвесторов заключается в том, что спрос на соответствующую электронику со стороны геймеров по-прежнему останется на высоком уровне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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