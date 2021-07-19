Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG32AQL1A соответствует формату QHD

Компания ASUS расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель TUF Gaming VG32AQL1A: в основу новинки положена матрица IPS размером 31,5 дюйма по диагонали.

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Панель соответствует формату QHD: разрешение составляет 2560 x 1440 пикселей. Пиковая яркость достигает 400 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 100 000 000:1.

Для монитора заявлен 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика матрицы равно 1 мс (GTG), а частота обновления — 170 Гц.

Говорится о совместимости с технологиями FreeSync Premium и G-SYNC. Они отвечают за устранение эффекта разрыва кадра и повышение плавности игрового процесса.

Упомянута система ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), которая объединяет в себе технологию уменьшения размытости картинки в движении (Extreme Low Motion Blur, ELMB) и адаптивную синхронизацию (Adaptive-sync).

На защите зрения пользователя стоят технологии Low Blue Light и Flicker-free. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола.

В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, интерфейс DisplayPort 1.2, два разъёма HDMI 2.0, концентратор USB 3.0 и стандартное аудиогнездо.



