Акции NVIDIA с мая по июль выросли в цене на 55 %, и это не предел

В первом полугодии акции NVIDIA укрепились на 53,2 %, и только с середины апреля по июль они подорожали на 55 %, продемонстрировав непрерывный рост. Коррекция последних дней может быть связана с охлаждением криптовалютного рынка и угрозой новой волны пандемии, но факторы, способствующие долгосрочному росту курсовой стоимости, в итоге должны перевесить.

Акции NVIDIA с мая по июль выросли в цене на 55 %, и это не предел

Источник изображения: Getty Images

По крайней мере, такой точки зрения придерживаются инвесторы, публикующие свои прогнозы на страницах ресурсов The Motley Fool и Seeking Alpha. Даже без учёта перспектив покупки Arm, как отмечает первый из источников, у бизнеса NVIDIA отличные перспективы. К 2035 году оборот рынка сетей связи 5G и систем искусственного интеллекта достигнет $10 трлн, а NVIDIA сможет предложить весьма востребованные рынком ускорители вычислений. Ожидается, что уже по итогам этого года выручка NVIDIA достигнет $24,9 млрд.

Перспективы криптовалютного рынка, на котором NVIDIA отныне готова предлагать специализированные ускорители CMP, основанные на графических процессорах, пока не совсем прозрачны. Пример китайских властей показывает, что борьба традиционной монетарной системы с независимыми и неконтролируемыми альтернативами может подрывать позиции участников криптовалютного рынка в отдельных регионах, но феномен майнинга носит глобальный характер, а потому не может быть исключён по воле отдельных государств.

По итогам текущего фискального года выручка NVIDIA от реализации ускорителей CMP может достичь $1,5 млрд, поскольку в одном только втором квартале компания ожидает получить $400 млн на данном направлении. В дальнейшем, как считают некоторые инвесторы, криптовалютная выручка NVIDIA может вырасти до 25 % от совокупной, обеспечивая компании до $5 млрд ежегодно. Если криптовалютный рынок в этом году будет развиваться без особых потрясений, то по его итогам NVIDIA может получить до $28 млрд. Серверный сегмент тоже не следует списывать со счетов, поэтому до середины десятилетия выручка компании может увеличиваться в среднем на 20 % ежегодно. Это значит, что у акций компании сохраняется хороший потенциал дальнейшего роста. Покорить рубеж в $1000 им вполне по силам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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