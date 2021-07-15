Sony выпустила беспроводную колонку LSPX-S3 со стеклянным динамиком и формой керосиновой лампы

Sony представила новую беспроводную колонку LSPX-S3 с необычный, но весьма привлекательным дизайном, который включает динамик в виде стеклянной трубки. Стоимость устройства составляет $349, что делает его самым дешёвым устройством компании, выполненном в подобном форм-факторе. Оригинальная LSPX-S1 стоила $799, а LSPX-S2 можно было приобрести за $449.

theverge.com

Наряду со стеклянным высокочастотным динамикам LSPX-S3 имеет среднечастотный динамик и пассивный излучатель для воспроизведения низких частот. Стоит отметить, что стеклянная трубка также исполняет роль осветительного прибора благодаря подсветке с 32 уровнями яркости. Таким образом, динамик вполне способен заменит прикроватную лампу. К слову, по форме новинка схожа с керосиновой лампой.

theverge.com

Sony заявляет, что аккумулятор колонки способен обеспечить восемь часов непрерывной работы. Для зарядки используется разъём USB Type-C. Колонка поддерживает фирменный кодек Sony LDAC, обеспечивающий высочайшее качество передачи звука по Bluetooth. Устройство будет доступно для заказа с августа.



