Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки

В прошлом году из-за пандемии коронавируса существенно вырос спрос на ноутбуки, поскольку большинству людей пришлось переходить на удалённую работу или дистанционное обучение. Благодаря этому в прошлом году поставки ноутбуков выросли почти на 26 процентов. Ожидается, что тенденция сохранится и в этом году. Исследовательская компания TrendForce предполагает, что поставки ноутбуков достигнут 236 миллионов единиц, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

notebookcheck.net

TrendForce предполагает, что благодаря растущему спросу на компьютеры для учебных заведений, Chromebook станут основной движущей силой рынка. А из производителей самый высокий уровень роста продемонстрируют Samsung и Apple . Почти половину ноутбуков, продаваемых Samsung, составляют устройства на базе Chrome OS. Apple же поддерживает интерес к своей продукции благодаря компьютерам на базе фирменного чипа M1.

TrendForce

В последние годы Chromebook всё сильнее укрепляются на рынке. Ожидается, что поставки компьютеров на базе операционной системы Google в этом году достигнут исторического пика и составят 47 миллионов единиц, что соответствует росту на 50 процентов в годовом исчислении. 70 процентов всех Chromebook покупают в США . Второе место занимает Япония с 10 процентами. Ожидается, что, вследствие насыщения образовательного рынка устройствами с Chrome OS, их поставки к концу года сократятся. Основными игроками на рынке Chromebook выступают Acer и Samsung.

TrendForce предполагает, что во второй половине текущего года спрос на ноутбуки несколько снизится. Этот спад в первую очередь будет связан со снижением объёмов производства Chromebook из-за подорожания ряда компонентов, использующихся для их создания. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в мире возвращается в нормальное русло. В связи с этим по прогнозам TrendForce спрос на ноутбуки в следующем году снизится примерно на 6 процентов. Ожидается, что в 2022 году будет продано чуть меньше 220 миллионов портативных компьютеров.



