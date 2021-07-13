Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки

В прошлом году из-за пандемии коронавируса существенно вырос спрос на ноутбуки, поскольку большинству людей пришлось переходить на удалённую работу или дистанционное обучение. Благодаря этому в прошлом году поставки ноутбуков выросли почти на 26 процентов. Ожидается, что тенденция сохранится и в этом году. Исследовательская компания TrendForce предполагает, что поставки ноутбуков достигнут 236 миллионов единиц, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки

notebookcheck.net

TrendForce предполагает, что благодаря растущему спросу на компьютеры для учебных заведений, Chromebook станут основной движущей силой рынка. А из производителей самый высокий уровень роста продемонстрируют Samsung и Apple. Почти половину ноутбуков, продаваемых Samsung, составляют устройства на базе Chrome OS. Apple же поддерживает интерес к своей продукции благодаря компьютерам на базе фирменного чипа M1.

Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки

TrendForce

В последние годы Chromebook всё сильнее укрепляются на рынке. Ожидается, что поставки компьютеров на базе операционной системы Google в этом году достигнут исторического пика и составят 47 миллионов единиц, что соответствует росту на 50 процентов в годовом исчислении. 70 процентов всех Chromebook покупают в США. Второе место занимает Япония с 10 процентами. Ожидается, что, вследствие насыщения образовательного рынка устройствами с Chrome OS, их поставки к концу года сократятся. Основными игроками на рынке Chromebook выступают Acer и Samsung.

TrendForce предполагает, что во второй половине текущего года спрос на ноутбуки несколько снизится. Этот спад в первую очередь будет связан со снижением объёмов производства Chromebook из-за подорожания ряда компонентов, использующихся для их создания. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в мире возвращается в нормальное русло. В связи с этим по прогнозам TrendForce спрос на ноутбуки в следующем году снизится примерно на 6 процентов. Ожидается, что в 2022 году будет продано чуть меньше 220 миллионов портативных компьютеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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