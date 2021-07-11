На базе «консольного» чипа AMD 4700S будет предложено более 80 моделей настольных систем

Первые упоминания о загадочном процессоре AMD 4700S появились ещё в конце апреля, к началу мая он мелькнул на фотографиях в составе готовой материнской платы, а к началу июля появились первые результаты тестирования. Ближе всего загадочный процессор был к чипу, лежащему в основе игровой консоли Sony PlayStation 5. Теперь AMD утверждает, что на базе 4700S партнёры создадут более 80 разных моделей ПК.

Источник изображения: TMall, AMD

Ресурс Tom’s Hardware продолжает двигаться в авангарде освещения жизненного цикла этой необычной платформы, публикуя редкие комментарии представителей AMD по поводу дальнейшей судьбы уникального продукта. Во-первых, они сообщают о начале продаж соответствующих систем с 24 июня текущего года. Во-вторых, количество моделей настольных систем, использующих в основе AMD 4700S, должно превысить 80 штук.

Следует напомнить, что AMD 4700S является процессором с высокой степенью интеграции, он сочетает восемь вычислительных ядер поколения Zen 2 с поддержкой 16 потоков, а в качестве системной памяти использует от 8 до 16 Гбайт памяти типа GDDR6, способной работать на частотах до 14 ГГц. У чипа AMD 4700S отключено встроенное графическое ядро, поэтому в составе готовых систем он может опираться исключительно на дискретную графику, причём используя интерфейс PCI Express x4 2.0.

Открыто отвечать на вопрос о родстве AMD 4700S и чипа игровой консоли PS5 представители компании отказываются, но называют такое решение уникальным, всячески стараясь избегать упоминания о торговой марке Ryzen. Поскольку комплектность систем на основе AMD 4700S будут определять партнёры компании, то и ценовая политика будет формироваться ими же. На рынке азиатских стран соответствующие системы уже предлагаются по цене от $320 до $700. Как скоро они доберутся до других регионов, источник прогнозировать не готов.



