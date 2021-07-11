На базе «консольного» чипа AMD 4700S будет предложено более 80 моделей настольных систем

Первые упоминания о загадочном процессоре AMD 4700S появились ещё в конце апреля, к началу мая он мелькнул на фотографиях в составе готовой материнской платы, а к началу июля появились первые результаты тестирования. Ближе всего загадочный процессор был к чипу, лежащему в основе игровой консоли Sony PlayStation 5. Теперь AMD утверждает, что на базе 4700S партнёры создадут более 80 разных моделей ПК.

На базе «консольного» чипа AMD 4700S будет предложено более 80 моделей настольных систем

Источник изображения: TMall, AMD

Ресурс Tom’s Hardware продолжает двигаться в авангарде освещения жизненного цикла этой необычной платформы, публикуя редкие комментарии представителей AMD по поводу дальнейшей судьбы уникального продукта. Во-первых, они сообщают о начале продаж соответствующих систем с 24 июня текущего года. Во-вторых, количество моделей настольных систем, использующих в основе AMD 4700S, должно превысить 80 штук.

Следует напомнить, что AMD 4700S является процессором с высокой степенью интеграции, он сочетает восемь вычислительных ядер поколения Zen 2 с поддержкой 16 потоков, а в качестве системной памяти использует от 8 до 16 Гбайт памяти типа GDDR6, способной работать на частотах до 14 ГГц. У чипа AMD 4700S отключено встроенное графическое ядро, поэтому в составе готовых систем он может опираться исключительно на дискретную графику, причём используя интерфейс PCI Express x4 2.0.

Открыто отвечать на вопрос о родстве AMD 4700S и чипа игровой консоли PS5 представители компании отказываются, но называют такое решение уникальным, всячески стараясь избегать упоминания о торговой марке Ryzen. Поскольку комплектность систем на основе AMD 4700S будут определять партнёры компании, то и ценовая политика будет формироваться ими же. На рынке азиатских стран соответствующие системы уже предлагаются по цене от $320 до $700. Как скоро они доберутся до других регионов, источник прогнозировать не готов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Lenovo готовит игровой ноутбук с AMD Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600MLenovo готовит игровой ноутбук с AMD Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600M
MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнингаMSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга
Samsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристикиSamsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристики
Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %
Японская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZOЯпонская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZO
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцессаSamsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцесса
Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 получат двойную камеру и мощную аудиосистемуСмарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 получат двойную камеру и мощную аудиосистему
Apple намекнула на существование MacBook Pro на базе ARM-чипсета M1XApple намекнула на существование MacBook Pro на базе ARM-чипсета M1X
SK Hynix призналась, что выпустила партию дефектных пластин с чипами DRAM, но отрицает огромные масштабы проблемыSK Hynix призналась, что выпустила партию дефектных пластин с чипами DRAM, но отрицает огромные масштабы проблемы
Система жидкостного охлаждения Phanteks Glacier One 360MPH выполнена в белом цветеСистема жидкостного охлаждения Phanteks Glacier One 360MPH выполнена в белом цвете
ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-HASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H
ASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder LakeASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder Lake
Трёхдиапазонная Mesh-система Linksys Atlas Max 6E оценена в $1200Трёхдиапазонная Mesh-система Linksys Atlas Max 6E оценена в $1200
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
По данным Geekbench Radeon PRO W6900X для Apple Mac Pro будет на 81 % быстрее Radeon PRO VIIПо данным Geekbench Radeon PRO W6900X для Apple Mac Pro будет на 81 % быстрее Radeon PRO VII
Последние новости
Подгружаем последние новости