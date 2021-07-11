Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе

В конце апреля генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже посещал Европу для переговоров о строительстве предприятия, которое будет способно снабжать местных клиентов изготовленными по их заказу компонентами. Выбрать место для строительства руководству Intel предстоит до конца этого года, а пока глава компании продолжает обсуждать проект с первыми лицами государств и крупными клиентами.

Источник изображения: la Repubblica

Недавно Гелсингеру удалось в очередной раз посетить Европу, и Financial Times сообщает, что в рамках этой поездки он повстречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron) и премьер-министром Италии Марио Драги (Mario Draghi). Последнего он убеждал в том, что микропроцессоры вскоре станут гораздо важнее нефти, поскольку применяются во всех устройствах — от телефонов до тостеров. К концу десятилетия Европа должна удвоить объёмы выпуска полупроводниковых компонентов на своей территории, и Intel готова принять в этом самое активное участие.

По словам Гелсингера, которые цитирует la Reppublica, если расположение запасов нефти на Земле определил Бог, то разместить предприятия по производству чипов под силу человеку, и это очень важный для современной цивилизации вид ресурсов. В качестве возможных площадок для строительства нового предприятия Intel сейчас рассматривает Германию, Нидерланды, Францию, Италию и Бельгию. Главным требованием, помимо наличия свободного участка земли площадью 405 га, является наличие необходимой инженерной инфраструктуры и доступа к квалифицированной рабочей силе. Начав с двух предприятий, Intel может со временем увеличить их количество до восьми, а первоначальный бюджет в $20 млрд за последующее десятилетие может вырасти до $100 млрд.

Сейчас Intel пытается понять, в чём именно заинтересованы местные заказчики. Руководство процессорного гиганта считает, что соперничать с азиатскими производителями европейцам без государственных субсидий будет сложно, но затраты можно нести сообща, разделяя их не только между крупными компаниями, но и между государствами. Общими усилиями можно осуществлять не только разработку и исследования, но и изготовление конечной продукции. Кремниевые пластины могут обрабатываться в одной стране, а становиться готовыми к использованию чипами в другой. Сейчас это так и происходит, просто указанные звенья технологической цепочки лучше разместить в Европе, как считают представители Intel .

В самой Европе подобные инициативы сейчас вызывают ожесточённые дискуссии. Если одни чиновники призывают к концу десятилетия освоить выпуск 2-нм компонентов и занять до 20 % мирового рынка по объёмам производства чипов, то другие с осторожностью смотрят на целесообразность подобного рывка. Участники местного рынка вообще сомневаются, что им нужна передовая литография в рамках локального производства. Многие готовы довольствоваться зрелыми техпроцессами при условии экономии бюджета.

Для собственных нужд Intel будет и далее развивать производственный комплекс на территории Ирландии. В удвоение его производительности будет вложено $7 млрд, а через несколько лет здесь будет налажен выпуск 7-нм продукции. Передовые предприятия за пределами США у компании есть и в Израиле, а вот китайскую фабрику по производству твердотельной памяти Intel в скором времени передаст южнокорейской компании SK hynix.



