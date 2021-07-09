MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

Компания MSI анонсировала выпуск LHR-версии графического ускорителя GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G, отличающегося встроенным ограничителем майнинга криптовалют. Новинка в целом повторяет внешний вид и характеристики оригинальной модели, не обладающей такой функцией.

Видеокарта получила массивную систему охлаждения, в состав которой входят три вентилятора Torx Fan 3.0 с функцией Zero Frozr — при отсутствии нагрузки на графическую подсистему они полностью останавливаются, тем самым минимизируя уровень шума. Производитель также указывает на использование задней усиливающей пластины с графеном, которая не только повышает структурную прочность видеокарты, но также служит в качестве пассивного радиатора охлаждения. Внешний вид видеокарты дополняет RGB-подсветка.

В составе GPU модели GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR используются 8704 ядра CUDA, тактовая частота сипа достигает 1740 МГц. Видеокарта получила 10 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и поддержкой шины 320 бит.

Набор внешних интерфейсов новинки представлен одним разъёмом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4a. Дополнительное питание на видеокарту подаётся через два 8-контактных разъёма. Заявленный уровень энергопотребления новинки составляет 320 Вт. Для новинки рекомендуется БП мощностью от 750 Вт.

При весе 1370 граммов, размеры GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR составляют 305 ? 120 ? 57 мм. В комплект поставки видеокарты входит поддерживающий кронштейн. О цене новинки производитель не сообщил.



