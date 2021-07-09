MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

Компания MSI анонсировала выпуск LHR-версии графического ускорителя GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G, отличающегося встроенным ограничителем майнинга криптовалют. Новинка в целом повторяет внешний вид и характеристики оригинальной модели, не обладающей такой функцией.

Видеокарта получила массивную систему охлаждения, в состав которой входят три вентилятора Torx Fan 3.0 с функцией Zero Frozr — при отсутствии нагрузки на графическую подсистему они полностью останавливаются, тем самым минимизируя уровень шума. Производитель также указывает на использование задней усиливающей пластины с графеном, которая не только повышает структурную прочность видеокарты, но также служит в качестве пассивного радиатора охлаждения. Внешний вид видеокарты дополняет RGB-подсветка.

MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

В составе GPU модели GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR используются 8704 ядра CUDA, тактовая частота сипа достигает 1740 МГц. Видеокарта получила 10 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и поддержкой шины 320 бит.

MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

Набор внешних интерфейсов новинки представлен одним разъёмом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4a. Дополнительное питание на видеокарту подаётся через два 8-контактных разъёма. Заявленный уровень энергопотребления новинки составляет 320 Вт. Для новинки рекомендуется БП мощностью от 750 Вт.

MSI представила GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR с ограничителем майнинга

При весе 1370 граммов, размеры GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G LHR составляют 305 ? 120 ? 57 мм. В комплект поставки видеокарты входит поддерживающий кронштейн. О цене новинки производитель не сообщил.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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