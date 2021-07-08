Lenovo готовит игровой ноутбук с AMD Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600M

Сетевой информатор rogame обнаружил информацию о неизвестном игровом ноутбуке компании Lenovo с процессором AMD серии Ryzen 5000H. Новинка интересна тем, что оснащена графическим ускорителем Radeon RX 6600M.

Неизвестный ноутбук Lenovo на базе Ryzen 7 5800H и мобильной графики Radeon RX 6000 появился в базе данных теста производительности UserBenchmark. К сожалению, источник не указывает модель лэптопа, поэтому новинка может относиться к любой серии ноутбуков производителя, начиная от моделей IdeaPad Gaming и заканчивая чисто игровой серией Legion.

Следует напомнить, что компания уже предлагает модели IdeaPad и Legion на базе процессоров Ryzen 5000H, однако все они оснащены графическими ускорителями NVIDIA Ampere. Засветившийся лэптоп намекает, что Lenovo может готовить первый ноутбук на базе компонентов исключительно производства AMD. Портал VideoCardz отмечает, что иные требования к питанию мобильных видеокарт AMD Radeon RX 6000M по сравнению с NVIDIA GeForce RTX не должно оказаться проблемой, поскольку даже младшие модели игровых ноутбуков Legion 5 Pro рассчитаны на поддержку GPU с показателем TDP до 140 Вт.

Напомним, видеокарта Radeon RX 6600M построена на базе GPU Navi 23 с 1792 потоковыми процессорами. Эта видеокарта предназначена для игр на высоких-средних настройках в разрешении 1080p. По словам AMD, ускоритель способен конкурировать с мобильной версией GeForce RTX 3060.

Несмотря на то, что AMD представила данную видеокарту более месяца назад, до сих пор ни один из производителей ноутбуков не выпустил устройство с новинкой. Более того, карта даже не значится в драйверах Radeon, что может указывать на задержку её выпуска. Таким образом более ранние заявления AMD о том, что видеокарта якобы «уже поставляется», скорее всего, служат лишь для отвода глаз.



