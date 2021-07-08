Gigabyte представила 10-гигабитный сетевой адаптер Vision 10G LAN Card в формате карты PCIe x4

Gigabyte представила 10-гигабитный сетевой адаптер Vision 10G LAN Card в формате карты PCIe x4

Компания Gigabyte расширила ассортимент продуктов серии Vision, направленных на создателей цифрового контента, сетевым адаптером Vision 10G LAN Card (модель GC-AQC113C 10G).

Сетевой адаптер Gigabyte выполнен в виде карты расширения с интерфейсом PCI-Express 3.0 x4, имеет низкопрофильное исполнение и оснащён одним внешним разъёмом стандарта 10 GbE.

Gigabyte представила 10-гигабитный сетевой адаптер Vision 10G LAN Card в формате карты PCIe x4

Печатная плата новинки скрывается за привлекательным алюминиевым кожухом. Под ним расположился контроллер AQtion AQC113C PHY. Он поддерживает стандарты CAT6A и CAT7 и имеет заявленную скорость передачи данных от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с.

Gigabyte представила 10-гигабитный сетевой адаптер Vision 10G LAN Card в формате карты PCIe x4

В комплект поставки сетевого адаптера также входит низкопрофильная крепёжная пластина. Цену новинки производитель не сообщает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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