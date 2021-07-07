Представлен корпус InWin 309 Gaming Edition со встроенными играми

Представлен корпус InWin 309 Gaming Edition со встроенными играми

Компания InWin анонсировала новую модификацию компьютерного корпуса 309 Gaming Edition, предназначенного для создания игровой настольной системы. Новинка выполнена в форм-факторе Mid-Tower с возможностью установки материнских плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. На её передней панели размещено 144 светодиода, позволяющих создавать различные композиции, а также использовать переднюю панель для игр вроде тетриса, гонок и проч.

InWin 309 Gaming Edition поставляется с тремя встроенными классическими играми — MAGI JUMP, RACING и BLOX, и соответствующими джойстиками. Корпус также оснащён микрофоном для интерактивных световых эффектов, позволяя синхронизировать световые эффекты с окружающей музыкой. Функция динамической подсветки передней светодиодной панели дисплея включает до 40 шаблонов. Для кастомизации InWin 309 Gaming Edition используется обновлённая версия программного обеспечения InWin GLOW X с 8 предустановленными световыми эффектами.

Представлен корпус InWin 309 Gaming Edition со встроенными играми

InWin 309 Gaming Edition поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами Saturn ASN120. А всего в корпусе можно установить до семи 120-миллиметровых вентиляторов. Также в нём можно разместить различные конфигурации жидкостного охлаждения, включая два 360-мм радиатора и один 120-мм вентилятор сзади.

Представлен корпус InWin 309 Gaming Edition со встроенными играми

Отсек для источника питания находится сверху, чтобы увеличить внутренний воздушный поток и обеспечить отвод тепла вверх. Боковая панель InWin 309 Gaming Edition выполнена из закалённого стекла, позволяющего наблюдать за работой компонентов системы. Для их замены можно обойтись без инструментов, достаточно снять панель.

Представлен корпус InWin 309 Gaming Edition со встроенными играми

На передней панели размещены порт USB 3.1 Gen2 Type-C и кнопки для управления RGB-подсветкой и вентилятором. Также на корпусе имеются два порта USB 3.0. Предусмотрена установка четырёх накопителей: 2 ? 2,5" и 2 ? 2,5" / 3,5". Длина устанавливаемой видеокарты не должна превышать 350 мм, высота процессорного кулера — не более 160 мм. Размеры корпуса равны 553 ? 238 ? 500 мм.

Стоимость InWin 309 Gaming Edition будет объявлена позже.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000HMSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H
Видео: энтузиаст создал флагманский ПК, который охлаждается искусственным лёгкимВидео: энтузиаст создал флагманский ПК, который охлаждается искусственным лёгким
Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %
Японская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZOЯпонская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZO
Samsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристикиSamsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристики
Блок рекламы


Похожие новости
Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13
Представлены мониторы Designed for Xbox, которые раскроют все особенности Xbox Series X и SПредставлены мониторы Designed for Xbox, которые раскроют все особенности Xbox Series X и S
Настольный компьютер MSI Creator P50 выполнен в корпусе объёмом менее пяти литровНастольный компьютер MSI Creator P50 выполнен в корпусе объёмом менее пяти литров
Неттоп ASRock Mars 5000U заключён в корпус объёмом всего 0,7 литраНеттоп ASRock Mars 5000U заключён в корпус объёмом всего 0,7 литра
NZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, посвящённый игре Assassin's Creed ValhallaNZXT представила корпус CRFT 08 H510 Valhalla, посвящённый игре Assassin's Creed Valhalla
Razer выпустила мышь DeathAdder V2 Special Edition стоимостью $70Razer выпустила мышь DeathAdder V2 Special Edition стоимостью $70
Представлен ридер Kobo Elipsa с большим экраном E Ink Carta 1200 за $400Представлен ридер Kobo Elipsa с большим экраном E Ink Carta 1200 за $400
Корпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК с хорошей вентиляциейКорпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК с хорошей вентиляцией
Представлена веб-камера, которая до жути напоминает настоящий человеческий глазПредставлена веб-камера, которая до жути напоминает настоящий человеческий глаз
Корпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry PiКорпус Akasa Maze Pro позволяет создать бесшумный неттоп на основе Raspberry Pi
Последние новости
Подгружаем последние новости