Представлен корпус InWin 309 Gaming Edition со встроенными играми

Компания InWin анонсировала новую модификацию компьютерного корпуса 309 Gaming Edition, предназначенного для создания игровой настольной системы. Новинка выполнена в форм-факторе Mid-Tower с возможностью установки материнских плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. На её передней панели размещено 144 светодиода, позволяющих создавать различные композиции, а также использовать переднюю панель для игр вроде тетриса, гонок и проч.

InWin 309 Gaming Edition поставляется с тремя встроенными классическими играми — MAGI JUMP, RACING и BLOX, и соответствующими джойстиками. Корпус также оснащён микрофоном для интерактивных световых эффектов, позволяя синхронизировать световые эффекты с окружающей музыкой. Функция динамической подсветки передней светодиодной панели дисплея включает до 40 шаблонов. Для кастомизации InWin 309 Gaming Edition используется обновлённая версия программного обеспечения InWin GLOW X с 8 предустановленными световыми эффектами.

InWin 309 Gaming Edition поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами Saturn ASN120. А всего в корпусе можно установить до семи 120-миллиметровых вентиляторов. Также в нём можно разместить различные конфигурации жидкостного охлаждения, включая два 360-мм радиатора и один 120-мм вентилятор сзади.

Отсек для источника питания находится сверху, чтобы увеличить внутренний воздушный поток и обеспечить отвод тепла вверх. Боковая панель InWin 309 Gaming Edition выполнена из закалённого стекла, позволяющего наблюдать за работой компонентов системы. Для их замены можно обойтись без инструментов, достаточно снять панель.

На передней панели размещены порт USB 3.1 Gen2 Type-C и кнопки для управления RGB-подсветкой и вентилятором. Также на корпусе имеются два порта USB 3.0. Предусмотрена установка четырёх накопителей: 2 ? 2,5" и 2 ? 2,5" / 3,5". Длина устанавливаемой видеокарты не должна превышать 350 мм, высота процессорного кулера — не более 160 мм. Размеры корпуса равны 553 ? 238 ? 500 мм.

Стоимость InWin 309 Gaming Edition будет объявлена позже.



