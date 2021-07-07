Samsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристики

Компания Samsung планирует выпуск первых твердотельных накопителей серии PM1743 корпоративного класса в форм-факторе E3.S 1T. Для новинок заявляется использование интерфейса PCIe 5.0 x4 для однопортового варианта или два PCIe 5.0 x2 для двухпортового. Информацию о носителях нового поколения обнаружил портал ComputeBase.

Samsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристики

Samsung

По имеющимся данным, релиз накопителей Samsung PM1743 PCIe 5.0 запланирован на второй квартал 2022 года. Примерно в то же время ожидается выход новых серверных процессоров Intel из семейства Sapphire Rapids. Одними из главных особенностей новых чипов станут поддержка оперативной памяти DDR5 и наличие интерфейса PCIe 5.0 со скоростью передачи данных до 4 Гбайт/с на канал, что вдвое больше возможностей стандарта PCIe 4.0.

Samsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристики

ComputerBase

Для твердотельного накопителя Samsung с интерфейсом PCIe 5.0 x4 это может означать скорость передачи данных вплоть до 16 Гбайт/с. Но в реальности скорость будет ниже. Например, около года назад Samsung выпустила накопители серии PM9A3, тоже в формате E3.S 1T, но использующие интерфейс PCIe 4.0 x4, который обеспечивает пропускную способность до 6500 Мбайт/с, тогда как теоретическая скорость достигает 8000 Мбайт/с.

В основе накопителей Samsung PM1743 будут использоваться чипы флеш-памяти TLC V-NAND. Кроме того, указан показатель DWPD — производитель гарантирует им нормальную работу при полной перезаписи в сутки. Энергопотребление SSD составит 20–25 Вт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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