Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %

В эту среду Samsung Electronics должна отчитаться о финансовых результатах минувшего квартала, и консенсус аналитиков упоминает о возможности роста выручки на 15,4 % с одновременным последовательным увеличением прибыли на 38 %. Подобная динамика обусловлена не только ростом объёмов поставок продукции, но и увеличением цен на память.

Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %

Источник изображения: Reuters

Прогнозами экспертов, опрошенных Refinitiv SmartEstimate, делится Reuters. Второй квартал для Samsung должен был характеризоваться снижением спроса на смартфоны, но рост спроса на других направлениях с запасом компенсировал эту тенденцию. Операционная прибыль компании последовательно могла вырасти на 20 %, достигнув рекордного для сезона значения с 2018 года, как считают аналитики.

По информации TrendForce, во втором квартале цены на микросхемы оперативной памяти выросли на 27 % в последовательном сравнении, цены на твердотельную память поднялись на 8,6 %. Выручка и прибыль Samsung в значительной степени зависят от реализации этих категорий продукции, объёмы поставок во втором квартале тоже должны были увеличиться. Прибыль на контрактном направлении должна была увеличиться из-за эффекта низкой базы, обусловленного февральской остановкой производства в Техасе в результате погодных аномалий. Выпуск микропроцессоров должен был увеличить операционную прибыль Samsung во втором квартале на 22 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На направлении смартфонов динамика продаж была отрицательной, поскольку объёмы реализации этих устройств могли сократиться с 76 до 59 млн штук, как считают специалисты Shinyoung Investment & Securities. Популярность флагманской модели смартфона, представленной в середине января, ко второму кварталу снизилась. Дефицит мобильных компонентов и снижение спроса в Индии из-за пандемии только усугубили ситуацию во втором квартале. Предварительные итоги своей деятельности за этот период компания опубликует на текущей неделе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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