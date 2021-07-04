Японская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZO

Компания Green House Gaming из Японии представила один из первых на рынке игровых мониторов, в основу которого положена технология IGZO. Новинка получила обозначение GH-ELCG27WA-BK/GH-GLCC27WA-BK.

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Технология IGZO предполагает применение оксида индия, галлия и цинка. Панели такого типа отличаются хорошей цветопередачей и небольшим энергопотреблением. Ещё одним преимуществом является маленькое время отклика.

Представленный монитор имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением QHD (2560 ? 1440 пикселей). Частота обновления достигает 165 Гц, а время отклика GTG равно 2 мс.

Для новинки заявлен 99,9-процентный охват цветового пространства sRGB и 96-процентный охват цветового пространства Adobe RGB. Средства адаптивной синхронизации помогают повысить плавность игрового процесса. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1.

Панель оборудована интерфейсом DisplayPort, тремя разъёмами HDMI, портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также высоту по отношению к поверхности стола.



