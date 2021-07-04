Японская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZO

Компания Green House Gaming из Японии представила один из первых на рынке игровых мониторов, в основу которого положена технология IGZO. Новинка получила обозначение GH-ELCG27WA-BK/GH-GLCC27WA-BK.

Японская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZO

Здесь и ниже изображения gdm.or.jp

Технология IGZO предполагает применение оксида индия, галлия и цинка. Панели такого типа отличаются хорошей цветопередачей и небольшим энергопотреблением. Ещё одним преимуществом является маленькое время отклика.

Представленный монитор имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением QHD (2560 ? 1440 пикселей). Частота обновления достигает 165 Гц, а время отклика GTG равно 2 мс.

Японская компания выпустила игровой монитор с технологией IGZO

Для новинки заявлен 99,9-процентный охват цветового пространства sRGB и 96-процентный охват цветового пространства Adobe RGB. Средства адаптивной синхронизации помогают повысить плавность игрового процесса. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1.

Панель оборудована интерфейсом DisplayPort, тремя разъёмами HDMI, портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также высоту по отношению к поверхности стола.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит $310Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит $310
Видео: энтузиаст создал флагманский ПК, который охлаждается искусственным лёгкимВидео: энтузиаст создал флагманский ПК, который охлаждается искусственным лёгким
Собственное предприятие Huawei по производству полупроводниковых компонентов начнёт работу в 2022 годуСобственное предприятие Huawei по производству полупроводниковых компонентов начнёт работу в 2022 году
Xiaomi выпустила телевизоры Mi TV ES 2022 с диагональю до 75 дюймовXiaomi выпустила телевизоры Mi TV ES 2022 с диагональю до 75 дюймов
Samsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцессаSamsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцесса
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцессаSamsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцесса
Xiaomi выпустила телевизоры Mi TV ES 2022 с диагональю до 75 дюймовXiaomi выпустила телевизоры Mi TV ES 2022 с диагональю до 75 дюймов
Монитор MSI Modern MD271P подходит для решения повседневных задачМонитор MSI Modern MD271P подходит для решения повседневных задач
Представлены мониторы Designed for Xbox, которые раскроют все особенности Xbox Series X и SПредставлены мониторы Designed for Xbox, которые раскроют все особенности Xbox Series X и S
Монитор MSI Modern MD241P для повседневной работы оснащён портом USB Type-CМонитор MSI Modern MD241P для повседневной работы оснащён портом USB Type-C
Игровой ноутбук Razer Blade 14 с чипом AMD Ryzen 9 5900HX весит 1,78 кгИгровой ноутбук Razer Blade 14 с чипом AMD Ryzen 9 5900HX весит 1,78 кг
SK Hynix призналась, что выпустила партию дефектных пластин с чипами DRAM, но отрицает огромные масштабы проблемыSK Hynix призналась, что выпустила партию дефектных пластин с чипами DRAM, но отрицает огромные масштабы проблемы
Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100Noctua наконец выпустила огромный пассивный кулер NH-P1 — полтора килограмма алюминия и меди за $100
Игровой монитор AOC Agon AG254FG обладает частотой обновления 360 ГцИгровой монитор AOC Agon AG254FG обладает частотой обновления 360 Гц
Игровой ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оснащён экраном с частотой обновления 144 ГцИгровой ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оснащён экраном с частотой обновления 144 Гц
Последние новости
Подгружаем последние новости