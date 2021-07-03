Intel выпустит процессоры Sapphire Rapids в форм-факторе HEDT для чипсета W790

Intel выпустит процессоры Sapphire Rapids в форм-факторе HEDT для чипсета W790

В распоряжении портала VideoCardz оказалось информация о планах развития процессоров Intel Sapphire Rapids, которая подтверждает, что новинки будут представлены не только в серверном сегменте, но также и в формате HEDT для высокопроизводительных ПК.

Предполагается, что Sapphire Rapids на основе 10-нм техпроцесса в HEDT-исполнении на базе платформы Glacial Falls станут преемниками Cascade Lake. Последнее поколение HEDT-процессоров Intel по-прежнему использует 14-нм техпроцесс, поэтому платформа AMD Threadripper вызвала гораздо больший интерес со стороны потребителей.

В появившейся дорожной карте от неназванного источника упоминается Sapphire Rapids как HEDT-продукт, который появится в конце второго квартала 2022 года. Учитывая, что анонс Xeon поколения Sapphire Rapids откладывается как минимум на два квартала, есть вероятность, что анонс новой HEDT-серии процессоров также задержится.

Intel выпустит процессоры Sapphire Rapids в форм-факторе HEDT для чипсета W790

Также если верить утечке, HEDT-процессоры Sapphire Rapids откажутся от чипсетов серии X в пользу W. В дорожной карте чипсет W790 указан как платформа для следующего поколения HEDT.

VideoCardz также сообщает, что высокопроизводительные модели Alder Lake-S для сокета LGA1700 могут получить суффикс X вместо K, то есть будут называться, например, Core i9-12960X. На данный момент это всего лишь слухи, основанные на некоторой предварительной информации, которая была получена ресурсом за последние несколько недель.

HEDT-модели Intel Sapphire Rapids могут быть запущены одновременно с серией процессоров Raptor Lake, которые, как ожидается, также будут поддерживать наборы системной логики 700-й серии. Intel Raptor Lake станут преемниками серии Alder Lake, запуск которой состоится в конце текущего года. С учётом всего этого, процессоры AMD Ryzen Threadripper 5000, запуск которых ожидается примерно во втором или третьем квартале 2021 года, не будут иметь конкуренции до следующего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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