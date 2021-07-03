ASUS выпустит обновлённый ZenBook 15 с экраном 4K OLED, процессорами Ryzen 5000H и графикой GeForce RTX 3050 Ti

По данным портала MyLaptopGuide, компания ASUS готовит к выпуску обновлённую модель ноутбука ZenBook 15 (UM535QE). Новинка предложит OLED-экран с разрешением 4K, процессоры AMD серии Ryzen 5000H, а также графический ускоритель GeForce RTX 3050 Ti.

Сообщается, что показатель пиковой яркости 15,6-дюймового OLED-экрана Nano Edge новинки составляет 440 кд/м2. Благодаря этому дисплей теоретически соответствует требованиям стандарта DisplayHDR 400. Однако в настоящий момент наличие такого сертификата у лэптопа не подтверждается. Для дисплея заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и разрешение 3840 ? 2160 пикселей. Частота экрана не указывается, но, весьма вероятно, она составляет 60 Гц.

В максимальной конфигурации обновлённый ZenBook 15 (UM535QE) предложит восьмиядерный AMD Ryzen 9 5900HX, 16 Гбайт ОЗУ стандарта LPDDR4X, NVMe-накопитель объёмом 1 Тбайт и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт видеопамяти. Новинка также оснащена батарей на 96 Вт·ч и имеет в комплекте блок питания мощностью 150 Вт.

В качестве внешних интерфейсов ZenBook 15 (UM535QE) предложит разъёмы USB Type-C и Type-A, а также один выход HDMI. Вес ноутбука составляет 2 кг.

В Китае на обновлённую модель ZenBook 15 (UM535QE) уже принимаются предзаказы. Стоимость лэптопа с процессором Ryzen 9 5900HX составляет около $1983.

Вариант на базе менее производительного, но также восьмиядерного Ryzen 7 5800H оценивается примерно от 1800 до 2100 евро. Ретейлеры сообщают, что ожидают поступление новинки в продажу где-то к концу августа текущего года.



