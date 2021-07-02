MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H
Компания MSI сообщила об обновлении модельного ряда игровых ноутбуков Bravo 15 новыми процессорами AMD серии Ryzen 5000H. Производитель заявляет, что новинки готовы обеспечить прибавку в виде более 15 % производительности по сравнению с моделями на базе процессоров Ryzen 4000H.
Источник изображения: MSI
Компания отмечает, что переработала систему охлаждения ноутбуков. В её состав входят два кулера, а также шесть теплопроводящих трубок с изменённой геометрией, за счёт чего она более эффективно отводит тепло от горячих компонентов.
Все ноутбуки MSI серии Bravo 15 оснащаются графическими ускорителями Radeon RX Radeon RX 5500M.
Лэптопы оборудованы 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, предлагают установку до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, а также NVMe-накопителя объёмом до 512 Гбайт.
Поддержка сетевых возможностей обеспечивается за счёт гигабитного разъёма LAN для проводного подключения, а также контроллером Intel AX200, который отвечает за поддержку беспроводных стандартов передачи данных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
В оснащение лэптопов MSI Bravo 15 входят по два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A, а также по одному интерфейсу HDMI. Ноутбуки оснащены двумя стереодинамиками мощностью по 2 Вт каждый.
Внешнее оформление игровых лэптопов MSI Bravo 15 дополняет красная светодиодная подсветка клавиатуры. При весе 2,3 кг габариты ноутбуков Bravo 15 составляют 359 x 259 x 24.9 мм.