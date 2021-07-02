MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H

MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H

Компания MSI сообщила об обновлении модельного ряда игровых ноутбуков Bravo 15 новыми процессорами AMD серии Ryzen 5000H. Производитель заявляет, что новинки готовы обеспечить прибавку в виде более 15 % производительности по сравнению с моделями на базе процессоров Ryzen 4000H.

Источник изображения: MSI

Компания отмечает, что переработала систему охлаждения ноутбуков. В её состав входят два кулера, а также шесть теплопроводящих трубок с изменённой геометрией, за счёт чего она более эффективно отводит тепло от горячих компонентов.

MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H

Все ноутбуки MSI серии Bravo 15 оснащаются графическими ускорителями Radeon RX Radeon RX 5500M.

MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H

Лэптопы оборудованы 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, предлагают установку до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, а также NVMe-накопителя объёмом до 512 Гбайт.

MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H

Поддержка сетевых возможностей обеспечивается за счёт гигабитного разъёма LAN для проводного подключения, а также контроллером Intel AX200, который отвечает за поддержку беспроводных стандартов передачи данных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H

В оснащение лэптопов MSI Bravo 15 входят по два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A, а также по одному интерфейсу HDMI. Ноутбуки оснащены двумя стереодинамиками мощностью по 2 Вт каждый.

MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H
MSI обновила игровые ноутбуки Bravo 15 процессорами AMD Ryzen 5000H

Внешнее оформление игровых лэптопов MSI Bravo 15 дополняет красная светодиодная подсветка клавиатуры. При весе 2,3 кг габариты ноутбуков Bravo 15 составляют 359 x 259 x 24.9 мм.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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