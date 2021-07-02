Видео: энтузиаст создал флагманский ПК, который охлаждается искусственным лёгким

Безвентиляторные сборки ПК не являются чем-то новым, но видеоблогер Мэтт Перкс (Matt Perks) с канала DIY Perks решил сделать нечто действительно особенное. В результате у него вышел огромный корпус, который дышит в прямом смысле этого слова, чтобы эффективно охлаждать мощное железо.

Видео: энтузиаст создал флагманский ПК, который охлаждается искусственным лёгким

digitaltrends.com

Корпус ПК состоит из двух камер, в верхней из которых находится сам компьютер, а в нижней — искусственное лёгкое, созданные энтузиастом из магнитов, дешёвых водяных насосов и листов акрила. Когда листы, выполняющие роль поршня, движутся, они выталкивают тёплый воздух и втягивают холодный, подобно обычным вентиляторам, применяющимся в ПК. Однако сама по себе эта конструкция не сможет поддерживать компоненты прохладными, поскольку будет всасывать обратно горячий воздух, вытолкнутый с другой стороны. Именно поэтому в верхней камере есть ряд вентиляционных отверстий с герметизирующими клапанами, которые открываются и закрываются, обеспечивая движение потока воздуха в одном направлении.

Видео: энтузиаст создал флагманский ПК, который охлаждается искусственным лёгким

PCgamer.com

Процессор и видеокарта охлаждаются жидкостным контуром, массивный радиатор которого находится в верхней стенке корпуса. Водоблоки CPU и GPU соединены между собой в единый контур, при этом водоблок процессора скомбинирован с насосом и резервуаром. Что касается железа, установленного в уникальный корпус, то в качестве CPU используется 16-ядерный чип AMD Ryzen 9 5950X. Система оснащена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. Вряд ли стоит говорить, что это флагманские продукты, в которых производители уделяли первоочерёдное внимание не энергоэффективности и снижению тепловыделения, а производительности. Тем не менее, компьютер достойно прошёл тепловые испытания: стресс-тест Prime95 не смог нагреть процессор больше чем до 60 градусов по Цельсию, а FurMark разогрел RTX 3080 не более, чем до 62 градусов.

Что касается уровня шума, машина получилась достаточно тихой. Слышно лишь ненавязчивое шуршание акрилового поршня и лёгкое хлопание воздушных клапанов. Конечно, габариты компьютера впечатляют, однако он вполне способен сойти за элемент интерьера.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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