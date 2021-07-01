Покупателем предприятия Micron по производству памяти 3D XPoint станет Texas Instruments

В марте этого года Micron Technology объявила о намерениях продать предприятие в штате Юта, на котором выпускалась память типа 3D XPoint. Сделка должна была символизировать отказ Micron от развития данного типа продукции. Теперь выяснилось, что владельцем предприятия станет Texas Instruments, которая заплатит около $900 млн.

Покупателем предприятия Micron по производству памяти 3D XPoint станет Texas Instruments

Источник изображения: TheStreet

Весной Micron призналась, что память типа 3D XPoint не была востребована рынком, а затраты на её производство были высоки. Сам по себе отказ от её производства должен был позволить компании сэкономить $400 млн по итогам текущего года. Теперь она готова выручить $900 млн от продажи предприятия новому владельцу, а также получить около $600 млн за счёт экономии на оборудовании, которое она сможет использовать для своих нужд на других предприятиях, либо впоследствии продать.

Примечательно, что сотрудники предприятия Micron в Юте смогут перейти в штат Texas Instruments. Под какие нужды будут использовать предприятие новые владельцы, не уточняется, но известно, что оно будет перепрофилировано. Если учесть, что сейчас наблюдается дефицит многих электронных компонентов, дополнительные производственные площади Texas Instruments точно не помешают. Micron в сегменте решений для центров обработки данных сосредоточится на памяти с поддержкой интерфейса CXL.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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