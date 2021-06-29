Китайцы создали альтернативу ARM Cortex A75 — производительный RISC-V-процессор Xiangshan

Китайская академия наук представила отечественный RISC-V-процессор Xiangshan, производительность которого приближается к скорости работы новейшего ядра Performance P550 компании SiFive. Более того, 28-нм процессоры на ядрах Xiangshan выйдут в следующем месяце, тогда как 7-нм процессоры на ядрах P550 появятся в 2022 или в 2023 году. Китайцы верят, что это поможет Xiangshan стать самым востребованным в мире решением на архитектуре RISC-V.

Источник изображения: ISCAS

Как утверждают разработчики, RISC-V-ядра, лежащие в основе CPU Xiangshan, станут таким же популярным в среде проектировщиков процессоров решением, как Linux в сфере операционных систем. Производством Xiangshan с использованием 28-нм техпроцесса будет заниматься тайваньская компания TSMC (если со стороны США не последуют запретительные санкции). Это будет первое поколение ядер под кодовым именем Yanqi Lake.

Цифровой проект Yanqi Lake был завершён в апреле текущего года. Второе поколение ядер под кодовым именем Nanhu будет использовать 14-нм техпроцесс китайской компании SMIC и будет выпущено в следующем году. На эти решения санкции повлияют в меньшей степени. Кстати, 28-нм ядра китайцы могут выпускать самостоятельно, поэтому, скорее всего, TSMC тоже не столкнётся с запретом на их выпуск.

Источник изображения: ISCAS

По словам разработчиков, производительность ядра Yanqi Lake в бенчмарке SPECint2006 составила 7 баллов на 1 ГГц. Для сравнения, производительность только что представленных ядер SiFive Performance P550 достигает 8,65 баллов на 1 ГГц. Ядра Nanhu обещают производительность на уровне 10 баллов на 1 ГГц и они появятся, подчеркнём, одновременно или вместе с 7-нм ядрами SiFive Performance P550. По крайней мере, в исполнении Intel .

Нетрудно заметить, что новые китайские ядра RISC-V составят конкуренцию ARM Cortex-A72/A73 и, позже, ядрам Cortex-A75. Покупка компанией NVIDIA разработчика ARM может многим поломать производственные планы но, похоже, только не китайцам. Санкции архитектуры на открытых кодах тоже, очевидно, не коснутся.

Источник изображения: ISCAS

Разработкой ядер RISC-V китайцы занимались около 10 лет. В проекте приняло участие 25 студентов и преподавателей Института программного обеспечения Китайской академии наук (ISCAS). Примерно год назад на GitHub был создан репозитарий кода для платформы Xiangshan и за год удалось отладить и запустить на ней Linux и Debian. Сейчас к проекту подключаются крупнейшие китайские компании, включая, например, ByteDance. Ведётся подготовка как к созданию совместимых приложений, так, похоже, и ноутбучных платформ. Но это уже другая история.



