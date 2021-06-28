Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит $310

Представленный в середине этого месяца комплект оперативной памяти Elite DDR5 компании Team Group стал доступен для предзаказа на американских онлайн-площадках Amazon и Newegg. Комплект из двух модулей DDR5-4800 общим объёмом 32 Гбайт оценивается продавцами примерно в 310 долларов. Это первая коммерчески доступная оперативная память нового стандарта.

Согласно спецификации память функционирует на частоте 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В. Тайминги — CL40-40-40-77. Обеспечивается пропускная способность до 38 400 Мбайт/с. Радиатор охлаждения на модулях не предусмотрен. На память предоставляется трёхлетняя гарантия.

Актуальность наличия новинки в продаже пока сомнительна. Материнские платы на чипсетах Intel 600-й серии и процессоры Alder Lake-S, которые требуются для её работы, пока не анонсированы. Они будут представлены лишь в конце текущего года. С другой стороны, наличие возможности ранней покупки позволяет избежать возможных проблем с возможным дефицитом DDR5 на старте новой платформы Intel .

По данным Amazon, новая оперативная память на складе компании появится уже совсем скоро. Магазин обещает начать отпускать модули первым покупателям в конце июля.



