Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит $310

Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит $310

Представленный в середине этого месяца комплект оперативной памяти Elite DDR5 компании Team Group стал доступен для предзаказа на американских онлайн-площадках Amazon и Newegg. Комплект из двух модулей DDR5-4800 общим объёмом 32 Гбайт оценивается продавцами примерно в 310 долларов. Это первая коммерчески доступная оперативная память нового стандарта.

Согласно спецификации память функционирует на частоте 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В. Тайминги — CL40-40-40-77. Обеспечивается пропускная способность до 38 400 Мбайт/с. Радиатор охлаждения на модулях не предусмотрен. На память предоставляется трёхлетняя гарантия.

Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит 0

Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит 0

Актуальность наличия новинки в продаже пока сомнительна. Материнские платы на чипсетах Intel 600-й серии и процессоры Alder Lake-S, которые требуются для её работы, пока не анонсированы. Они будут представлены лишь в конце текущего года. С другой стороны, наличие возможности ранней покупки позволяет избежать возможных проблем с возможным дефицитом DDR5 на старте новой платформы Intel.

Модули памяти DDR5-4800 появились в продаже: комплект объёмом 32 Гбайт стоит 0

По данным Amazon, новая оперативная память на складе компании появится уже совсем скоро. Магазин обещает начать отпускать модули первым покупателям в конце июля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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