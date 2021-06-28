Xiaomi выпустила телевизоры Mi TV ES 2022 с диагональю до 75 дюймов

Китайская компания Xiaomi анонсировала умные телевизоры серии Mi TV ES 2022: устройства обладают разрешением 3840 x 2160 пикселей, что соответствует формату 4K.

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В семейство вошли три модели — размером 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Они оборудованы системой подсветки с 32, 45 и 60 зонами соответственно. Яркость достигает 700 кд/м2.

Панели построены на процессоре MediaTek MT9638. Чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 1,5 ГГц, а за обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MC1.

В арсенале телевизоров — 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Заявлен 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Устройства могут похвастаться узкими рамками вокруг дисплея. Экран занимает 97 % площади фронтальной поверхности. В оснащение входит аудиосистема с четырьмя динамиками мощностью 12,5 Вт.

Продажи панелей Mi TV ES 2022 начнутся 9 июля. Цена версий размером 55, 65 и 75 дюймов составит соответственно 530, 680 и 930 долларов США .



