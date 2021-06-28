Собственное предприятие Huawei по производству полупроводниковых компонентов начнёт работу в 2022 году

После вступления в силу прошлогодних санкций США китайский гигант Huawei лишился доступа к производственным мощностям TSMC, но при этом от руководителей первой из компаний приходится слышать обещания сохранить штат разработчиков HiSilicon. Источники сообщают, что в Ухане к 2022 году начнёт действовать предприятие, на котором Huawei будет самостоятельно производить компоненты для сетевого оборудования.

Источник изображения: TSMC

Соответствующую информацию в пятницу распространило издание DigiTimes, но основная её часть была доступна лишь подписчикам. В изложении Sparrows News у этого материала появляется чуть больше подробностей. Для Huawei Technologies предприятие в Ухане будет первым, на котором компания сможет обрабатывать кремниевые пластины собственными силами. До сих пор данная функция поручалась сторонним производителям.

Как поясняет первоисточник, на уханьском предприятии будут первоначально выпускаться цифровые сигнальные процессоры для оборудования связи в оптоволоконных сетях передачи информации. Такой вид продукции не потребует современной литографии, что несколько облегчает задачу для Huawei . У китайской компании в Ухане уже несколько лет существует исследовательский центр, который занимается разработкой телекоммуникационных технологий, процессоров HiSilicon и лидаров для систем автомобильного автопилота. Вполне возможно, что со следующего года этот центр будет работать в тесной связке с новым предприятием Huawei .



