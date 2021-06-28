Крупные производители чипов поддержали покупку Arm компанией NVIDIA

По сообщениям сетевых источников, спорная сделка по покупке британского разработчика микросхем Arm американской технологической компанией NVIDIA получила одобрение крупных отраслевых представителей. Согласно имеющимся данным, сделку на $40 млрд публично поддержали крупнейшие производители микросхем: Broadcom, MediaTek и Marvell.

Крупные производители чипов поддержали покупку Arm компанией NVIDIA

Изображение: Bloomberg

Отмечается, что одобрение упомянутой сделки крупными отраслевыми производителями было озвучено перед публикацией отчёта по данному вопросу, который готовит Управление по вопросам конкуренции и рынкам Великобритании. Ведомство оценивает возможные негативные последствия сделки, а также проверяет, не угрожает ли она национальной безопасности страны. Ожидается, что отчёт по итогам проведённого расследования будет представлен не позднее 30 июля. Кроме того, возможные последствия сделки по покупке Arm компанией NVIDIA изучают регулирующие органы США, Евросоюза и Китая.

Стоит отметить, что ранее некоторые технологические гиганты, такие как Qualcomm и Microsoft выступали против упомянутой сделки, выражая опасения по поводу того, что NVIDIA может ограничить доступ к технологиям Arm для конкурентов или же увеличить стоимость их использования. На данный момент Arm, принадлежащая японской SoftBank, предоставляет лицензии на разработку микросхем на базе фирменной архитектуры более чем 500 компаниям из разных стран мира.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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